La maggior parte delle donne vogliono con il loro look apparire più magre, alte e nascondere quei piccoli “difettucci” che ognuna pensa di avere guardandosi allo specchio.

Per nostra fortuna la moda risponde a tutte le esigenze, ma proprio a tutte. Di fatti con qualche semplice trucchetto è possibile imparare a scegliere il look perfetto per ogni esigenza e ogni occasione.

Ecco come vestirsi per sembrare più alte e magre con questi semplici trucchetti che poche conoscono.Vediamo come fare.

Rinunciare a pieghe e tessuti molto decorati

Questi capi aggiungono troppo volume al corpo, meglio optare per tessuti più lisci e senza troppi fronzoli. Inoltre è importante scegliere dei capi che abbiano stampe verticalizzate che allungano e snelliscono la figura. Da evitare quelle orizzontali che allargano la figura.

Si al nero, ma anche alla monocromia

Il nero slancia, è la frase che ci accompagna da una vita. Diciamo che l’abbigliamento total black ottimizza qualsiasi problema e figura. Ma nella bella stagione scegliere sempre il nero può stancare. Dunque la soluzione è quella di scegliere la tinta unita, che da verticalità alla figura snellendola. Vanno bene anche colori come il rosa, il rosso, il verde, l’importante è che siano tinta unita.

Si alla gonna, ma vediamo quale!

Se si è alte o di media altezza si può optare per una gonna a vita alta, liscia, che ricada immediatamente sotto il ginocchio. Se la figura è più ridotta allora optare per una gonna a vita alta, ma che termini immediatamente prima del ginocchio.

Attenzione all’intimo

L’intimo deve essere sempre scelto con cura. Il reggiseno deve apparire sempre alto e rigido. Anche la scelta di corpetti e bustini può andare bene perché snelliscono la figura mettendo in risalto il seno. Mentre per le parti basse è meglio optare o per capi contenitivi, o comunque non troppo stringenti per evitare la formazione di antiestetici rotolini.

La taglia deve essere quella giusta

Attenzione a scegliere la taglia giusta. Capi troppo larghi ingrossano la figura, mentre capi troppo stretti rischiano di formare antiestetici rotolini e di mettere in risalto i “punti deboli”.

Tacchi preferibilmente nude

Per apparire più alte ed evitare di intozzire la figura, i tacchi devono essere di colore neutro. Questa scelta permetterà alla scarpa di sembrare un tutt’uno con la pelle e di dare un senso di allungamento della figura.

