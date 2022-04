Ecco come velocizzare la connessione dati del cellulare in un solo click e senza spendere un centesimo

Avere uno smartphone sempre connesso a internet, oggi come oggi, è davvero fondamentale. Restare disconnessi dalla rete, infatti, per quanto possa essere “terapeutico”, in alcune situazioni può diventare un vero problema. Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui la connessione risulti lenta. In questo scenario altrettanto frustrante, spesso ci si ritrova con un cellulare macchinoso, incapace di aprire una pagina web, di inviare messaggi o di fare altro.

Questo fenomeno può capitare per una serie di fattori, sia esterni che interni. Per quanto riguarda i primi, si potrebbe avere, ad esempio, una scarsa copertura della rete, magari dovuta a un intasamento della stessa. In questo caso, può capitare di riscontrare rallentamenti della connessione, nonostante la ricezione della rete sia al massimo. Per quanto riguarda i fattori interni, invece, si può agire manualmente andando a cambiare qualche impostazione direttamente all’interno dello smartphone. Nelle prossime righe vedremo tutti i passaggi da eseguire per tentare di velocizzare la connessione e riprendere le nostre attività senza intoppi.

Per migliorare la connessione dati del cellulare e renderla più veloce si potrebbero tentare varie strade. Una delle più semplici è quella di svuotare la memoria cache delle applicazioni e dei browser internet. Per farlo basterà andare in “Impostazioni”, poi su “Applicazioni” e, da qui, cliccare sulle app desiderate e pigiare “svuota cache”. Questo trucchetto ci permetterà anche di svuotare molto velocemente la memoria interna del cellulare, preservando, però, foto, video e documenti importanti.

Dopo aver svuotato la memoria cache, si potrebbe fare una sorta di rassegna di tutte le applicazioni aperte in “background”. Bisogna sapere, infatti, che all’interno dei nostri dispositivi ci sono delle applicazioni che rimangono attive e scaricano dati, nonostante esse siano all’apparenza chiuse. In questo caso, potremmo chiuderle manualmente attraverso il “task manager” oppure andando nuovamente nelle “Impostazioni”. Qui, infatti, nella maggior parte dei dispositivi vi è la possibilità di limitare l’accesso in background di alcune applicazioni. Effettuando questa operazione, gli aggiornamenti o le notifiche potrebbero subire dei ritardi, ma la connessione sarà decisamente più rapida.

Un altro modo per rendere la connessione più veloce è quella di cambiare i server DNS. Possiamo immaginare questi ultimi come delle gigantesche rubriche contenenti tutti i nomi dei siti web e dei relativi indirizzi IP. Ogni volta che carichiamo una pagina web, quindi, non facciamo altro che “contattare” i server DNS di quel sito per ricevere una risposta.

Questi server DNS, in generale, vengono messi a disposizione dal fornitore della connessione internet. Tuttavia, si potrebbero anche modificare tramite l’installazione di alcune app, permettendo così al dispositivo di accedere più velocemente ai servizi internet. Per farlo, basterebbe scaricare dal Play Store di Google l’app “1.1.1.1.” di Cloudflare. Una volta installata, basterà cliccare sul bottone arancione per attivare dei nuovi DNS. Per disattivarli, basterà cliccare nuovamente sullo stesso bottone e ritornare con i DNS del nostro operatore telefonico. Quindi, ecco come velocizzare la connessione dati del cellulare senza spendere tempo e denaro.

