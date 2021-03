Il gatto è un felino carnivoro: dunque, appena può, ama vivere all’esterno della casa e fare molta attività fisica in cortile o in giardino. È sempre necessario tenere sotto controllo il peso del gatto in modo da valutare eventuali modifiche da apportare alla sua dieta. Soprattutto se non mangia come dovrebbe.

Della dieta bisogna sempre parlare con i veterinari di fiducia. Dobbiamo assicurarci che il menù sia adatto alle condizioni metaboliche del nostro gatto. Ecco come variare il menù del gatto se esce più spesso. Per mantenerlo vivace e in salute con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Quattro pasti freschi o secchi più qualcosa di nutriente

L’alimentazione sana e perfetta per un gatto che ama la vita outdoor può essere erogata con preparazioni già pronte secche o fresche, a base di ingredienti diversificati, in modo da evitare eventuali carenze.

Se il gatto ama il cibo secco, è ora di fornire degli integratori nutrienti, che devono essere prescritti dal veterinario. Altrimenti, se il nostro pet gradisce il cibo umido, possiamo somministrare ogni tanto una preparazione speciale, nutriente, a base di carne, di manzo e di merluzzo, senza aggiunta di carboidrati.

Un gatto di 5 kg dovrebbe assumere in media cinque pasti al giorno da 180 grammi l’uno. Ecco la nostra ricetta casalinga, che deve essere somministrata a temperatura ambiente, non fredda, sufficiente per cinque pasti. Possiamo anche metterla in freezer per le emergenze.

Ecco come variare il menù del gatto se esce più spesso

Facciamo cuocere al vapore 200 grammi di merluzzo o di nasello. Va tagliato a pezzi piccoli e privato di tutte le spine.

Aggiungere 50 grammi di carote crude in modo da offrire un buon rapporto vitaminico.

A parte facciamo cuocere 400 grammi di manzo e 350 grammi di carne macinata, ben sminuzzati. Mescolare tutti gli ingredienti a freddo e servire in ciotola.

Non bisogna lasciarla a disposizione nella ciotola per troppo tempo, a causa della sua deperibilità.