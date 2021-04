Ecco come utilizzare questi semplici oggetti che tutti abbiamo in casa per misurare velocemente la farina e molto altro senza usare la bilancia

Può capitare di ritrovarsi a dover preparare un nuovo piatto, seguendo una ricetta in cui sono riportati tutti gli ingredienti, e non avere la bilancia. Niente paura! In questo articolo, verrà svelato, passo dopo passo, il trucco su come utilizzare questi semplici oggetti che tutti abbiamo in casa per misurare velocemente la farina e molto altro senza usare la bilancia.

Prima di tutto è importante specificare che, se non abbiamo velleità da grandi maestri di patisserie, qualche grammo in più o in meno rispetto alla ricetta, non cambierà il risultato. Quello che conta è mantenere le proporzioni tra gli elementi. D’altronde le nostre nonne non cucinavano tutto ad occhio? In nostro soccorso, comunque, ci sono oggetti di uso comune che abbiamo in cucina. Un cucchiaio, un cucchiaino, un bicchiere, una tazza. Ma attenzione! Ogni ingrediente ha un suo peso specifico, per cui un cucchiaio di farina non avrà lo stesso peso di un cucchiaio di zucchero. Sicuramente uno degli oggetti più semplici e veloci da usare e che tutti abbiamo in casa è il bicchiere di plastica.

Misurare i liquidi

Un bicchiere di plastica colmo è pari a 200 millilitri di liquido. Se nella ricetta sono riportati 100 millilitri di liquido allora si dovrà calcolare la metà del bicchiere più 5 millimetri di altezza. In questo modo si avranno 100 millilitri di liquido esatto. Questo metodo è infallibile sia per misurare il latte che l’acqua. Se invece si devono misurare liquidi come l’olio o il burro fuso è necessario fare più attenzione. Questi ultimi sono, infatti, più concentrati e pesano di più rispetto alla stessa quantità di acqua o di latte. In questo caso è meglio avvalersi di un cucchiaio. Un cucchiaio raso corrisponde infatti a 25 millilitri di olio o burro fuso.

Misurare le polveri

Il bicchiere di plastica può essere molto utile anche per misurare le polveri: farina, zucchero, etc. Un bicchiere di plastica completo contiene 110 grammi di farina e 180 grammi di zucchero. Se la ricetta richiede delle frazioni, ad esempio, 135 grammi di farina, allora sarà meglio ricorrere ai cucchiai. Nel caso specifico, si dovrà aggiungere al bicchiere di plastica anche un cucchiaio di farina (che pesa 20 grammi di farina) e un cucchiaino da caffè (che pesa circa 8 grammi).

Ricapitolando

a) 1 cucchiaio grande = 20 gr di farina;

b) 1 cucchiaio grande = 18 gr di zucchero;

c) 1 cucchiaino da caffè = 8 gr di farina;

d) 1 cucchiaino da caffè = 6 gr di zucchero;

e) 1 cucchiaio grande = 15 gr di cacao;

f) 1 cucchiaino da caffè = 5 gr di cacao.

Ecco come utilizzare questo semplice oggetto che tutti abbiamo in casa per misurare velocemente la farina e molto altro senza usare la bilancia.

