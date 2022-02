Carnevale fa quasi sempre rima con dolci. In questo periodo, arrivano sulle nostre tavole delizie come frittelle, zeppole e chiacchiere. Oppure sfiziose torte alla frutta come quella di cui abbiamo parlato pochi giorni fa. Tutti dolci gustosissimi ma che in alcuni casi richiedono preparazioni abbastanza complesse e poco economiche. Questo non significa che dobbiamo rinunciare al dessert. Possiamo, infatti, usare prodotti che abbiamo già in casa e riciclarli per ricette davvero spettacolari. Ad esempio, ecco come utilizzare il pane raffermo e creare un dolce bellissimo da vedere, che coccolerà le papille gustative di tutta la famiglia. Prepariamoci perché, una volta assaggiato, probabilmente non riusciremo più a farne a meno.

Trasformiamo il pane raffermo in uno spettacolare budino meringato

Abbiamo 100 o 200 grammi di pancarrè o di pane raffermo che stiamo per lanciare nel cestino? Fermiamoci prima che sia troppo tardi. Ci serviranno per creare il dolce di Carnevale che tutti ci invidieranno.

Oltre al pane avremo bisogno di:

60 g di zucchero semolato;

20 g di burro;

3 uova;

5 dl di latte;

1,5 dl di panna fresca;

1 scorza di limone;

2 cucchiai di marmellata di ribes rosso o di lamponi;

180 g di zucchero a velo;

1 pizzico di sale.

Ecco come utilizzare il pane raffermo e trasformarlo nel dolce di Carnevale perfetto che farà impazzire grandi e piccini

Partiamo facendo ammorbidire il burro a temperatura ambiente. Mentre aspettiamo, mettiamo a scaldare il latte e la panna fresca con la scorza di limone.

È il momento di inserire il pane. Spezzettiamolo fino a ottenere delle briciole e mischiamolo con lo zucchero semolato e il burro riscaldato. Completata l’operazione, rompiamo le uova e dividiamo tuorlo e albume in due ciotole diverse.

Versiamo sull’impasto di pane il latte caldo, mescoliamo e per ultimi incorporiamo i tuorli precedentemente sbattuti.

Siamo pronti per la prima parte della cottura. Spostiamo l’impasto in una tortiera rotonda e cuociamo in forno preriscaldato a 180 gradi per 45 minuti.

Trascorso questo tempo, tiriamo fuori il dolce e facciamolo intiepidire. Capovolgiamolo su un piatto da portata e sformiamo il budino. Ora tocca alla meringa. Scaldiamo per un paio di minuti la marmellata e spalmiamola sopra al budino. Montiamo a neve fermissima gli albumi con un pizzico di sale e lo zucchero a velo.

Mettiamo la meringa ottenuta sul budino e inforniamo di nuovo, questa volta a 160 gradi. In 20 minuti dovremmo ottenere una meringa ben dorata. Sforniamo e facciamo raffreddare prima di andare in tavola.

