Ultimamente sembra che la zucca stia andando di moda. Troviamo ovunque ricette che presentano la zucca come la principale protagonista di piatti molto sfiziosi. Inoltre questo ortaggio contiene pochissime calorie ed è ricca di fibre.

Proprio per questo motivo, questo alimento può essere utilizzato anche da chi preferisce mantenere un sano regime alimentare, senza rinunciare al gusto. La zucca è conosciuta da tutti per essere il simbolo della famosa festa americana, Halloween. Ma pochi la conoscono per le sue importanti proprietà antiossidanti.

In questo articolo sveleremo come utilizzare il microonde per sbucciare la zucca rapidamente e senza alcuno sforzo.

I lati negativi e come risolverli

Quante volte ci siamo scontrati con questo problema? Diciamocelo, sbucciare la zucca richiede una forza particolare e non è consigliato per chi ha poco tempo da concedere alla preparazione della cena.

Oggi però sveliamo il trucco per risparmiare tempo e cucinare i nostri piatti preferiti sbucciando la zucca con l’aiuto del nostro microonde.

I passaggi sono pochi e semplici.

Ecco come utilizzare il microonde per sbucciare la zucca rapidamente e senza alcuno sforzo

Posizioniamo la nostra zucca intera sul piattino presente all’interno del nostro fornelletto.

Accendiamo il microonde alla massima potenza che di solito raggiunge i 650 watt e aspettiamo 3 minuti.

Se il fornelletto che abbiamo in cucina non raggiunge questa precisa potenza, possiamo risolvere il problema lasciando cuocere la zucca qualche minuto in più.

È importante ricordare che l’ortaggio in questione non perderà le caratteristiche della sua polpa e sarà utilizzabile per tutti i piatti che vorremo ideare.

Una volta terminati i 3 minuti, ci accorgeremo della facilità con la quale riusciremo a tagliarla risparmiando anche molto tempo.

Sarà molto semplice privarla della buccia e ridurla a cubetti o a fette a seconda della forma che preferiamo darle.

In questo modo potremo riporla nei sacchetti per alimenti e congelarla per riutilizzarla quando ci sarà più comodo.

Ecco perciò svelato come utilizzare il microonde per sbucciare la zucca rapidamente e senza alcuno sforzo.