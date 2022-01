Tra le portate a cui difficilmente rinunciamo c’è il primo. L’italiano medio è un forte consumatore di pasta; condita semplicemente con aglio, olio e peperoncino oppure al forno con ragù e besciamella è davvero invitante. Può capitare che ci avanzino un po’ di spaghetti al pomodoro oppure dei rigatoni. Sprecare il cibo è da evitare e per fortuna, con impegno e creatività, la pasta in più o i resti di un buon risotto possono essere riutilizzati in vari modi.

Ecco come utilizzare gli spaghetti avanzati oppure la pasta corta e il riso con ricette gustose

Le nonne di una volta erano campionesse di riciclo. Un po’ perché la crisi economica portava a razionare le risorse, un po’ per una questione etica, pasta o carne in più venivano riproposti il giorno seguente oppure la sera stessa in piatti saporiti. Partiamo dagli spaghetti. Si possono fare alle vongole, col sugo, alla carbonara e in mille altri modi. È facile riciclarli se ne abbiamo cucinati troppi. Vediamo qualche idea.

Polpette di spaghetti:

spaghetti conditi avanzati;

olio d’oliva o di semi;

pangrattato;

formaggio grattugiato;

farina 00.

Tagliamo gli spaghetti a pezzetti, uniamo pangrattato e formaggio a piacere e appallottoliamo il tutto. Passiamo le polpette ottenute nella farina e poi immergiamole nell’olio caldo. Dopo averle fritte, togliamo l’eccesso di unto su una carta assorbente e serviamole.

Torta salata con ripieno di pasta:

pasta avanzata (anche corta);

pasta sfoglia rotonda;

2 uova;

olio extravergine d’oliva;

uno spicchio d’aglio;

sale e pepe;

200 g di spinaci o bietole;

formaggio grattugiato.

Tagliare a pezzetti la pasta. Dopo aver cotto le verdure, scolarle e saltarle in padella con olio e uno spicchio d’ aglio. Sistemare la pasta sfoglia in una teglia, versarvi la pasta e le verdure, aggiungere le uova sbattute con del sale e un pizzico di pepe e terminare con del formaggio grattugiato. Cuocere in forno a circa 200 gradi per 30 minuti.

Ed ecco un’idea per riciclare il risotto

Uno dei tanti primi che si possono cucinare è quello a base di riso. Se avanza, ecco come potrebbe essere riciclato:

Frittelline salate di riso:

300 g di riso;

un cucchiaio di latte;

2 cucchiai di farina 00;

2 uova;

formaggio grattugiato;

pepe o peperoncino;

erbe aromatiche a piacere;

olio d’oliva o di semi.

Sbattere le uova con il latte, la farina, il pepe, le erbe aromatiche e il formaggio. Aggiungere il tutto al riso, mescolare e far riposare il composto una decina di minuti. Far scaldare l’olio in una padella e poi versarvi l’impasto a cucchiaiate. Adagiare le frittelle su della carta assorbente e poi servirle.

