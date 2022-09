In questo periodo dell’anno in tanti sono impegnati con la vendemmia. La raccolta dell’uva infatti segna l’agognato passaggio dall’estate all’autunno.

Spesso tanta abbondanza finisce nelle nostre tavole e noi la accogliamo con piacere, facendo delle scorpacciate di uva in ogni momento della giornata. Pochi però ne conoscono il vero potenziale, dal momento che possiamo fare molto di più di una semplice macedonia.

Ad esempio, oltre che nell’insalata di frutta, gli acini d’uva possono arricchire enormemente un’insalata di verdure. Sono poi perfetti se li accompagniamo a dei formaggi.

Anche quando si tratta di dolci però abbiamo diverse opzioni, come, ad esempio, dei gustosissimi muffin all’uva.

Ingredienti

150 gr di farina 00;

50 gr di burro;

100 ml di latte;

100 gr di zucchero;

1 uovo;

1/2 bustina di lievito per dolci;

150 gr di uva;

cucchiaino di essenza di vaniglia.

Ecco come usare l’uva in cucina in modo sorprendente

Partiamo con la preparazione occupandoci dell’uva, che dovremo lavare accuratamente e asciugare. Rimuoviamo il raspo e dividiamo ogni acino a metà. Nel caso in cui l’uva scelta avesse dei semini, questo è il momento per rimuoverli. Mettiamo da parte la frutta e passiamo alla preparazione dell’impasto.

In una ciotola versiamo burro e zucchero e lavoriamoli insieme con una frusta. Procediamo incorporando l’uovo, la vaniglia e il latte.

A parte, setacciamo insieme farina e lievito per poi aggiungerli gradualmente all’impasto creato finora. Continuiamo a mescolare sinché le polveri non si saranno completamente incorporate al resto senza formare grumi. Adesso, aggiungiamo l’uva e mescoliamo l’impasto con una spatola e il nostro impasto è pronto.

Foderiamo gli stampi per muffin con burro e farina o infilandovi dei pirottini. Versiamo quindi l’impasto riempendoli per 2/3 e riscaldiamo il forno. Impostiamo solo a 180 ° e quando sarà caldo inseriamo lo stampo, facendo cuocere i muffin per 20 minuti in modalità ventilata.

Quando saranno pronti saranno appena dorati in superficie, ma possiamo sempre verificare la cottura con uno stecchino. Ricordiamoci però di farli riposare in forno per una ventina di minuti una volta finito il tempo di cottura.

Concludiamo l’opera con una spolverata di zucchero a velo quando i muffin si saranno raffreddati e il gioco è fatto. Ecco come usare l’uva in cucina per sorprendere i nostri ospiti. Ma se vogliamo preparare un dolce più veloce, ci bastano solo due ingredienti.

