L’ammorbidente è senza dubbio un prodotto indispensabile nella lavanderia di ciascuno di noi. Ma se tutti sappiamo come e quando usarlo quando si tratta di fare lavaggi in lavatrice, molti sono incerti riguardo al lavaggio a mano. Spesso non sappiamo come utilizzarlo e in che dosi quando laviamo capi delicati a mano, o quando non abbiamo a disposizione la lavatrice e ci tocca fare il bucato in una tinozza. Ma ecco una guida semplicissima sull’uso dell’ammorbidente anche con il lavaggio a mano.

Ecco come usare l’ammorbidente anche con il lavaggio a mano per un bucato morbidissimo

Le due regole fondamentali per utilizzare l’ammorbidente quando facciamo un lavaggio a mano sono quelle della quantità e della durata.

Ma quando bisogna utilizzare l’ammorbidente durante il lavaggio a mano? Prima del detersivo, allo stesso tempo o dopo l’uso del detersivo? E quanto bisogna utilizzarne? Come evitare gli errori più comuni? Ecco come usare l’ammorbidente anche con il lavaggio a mano per un bucato morbidissimo.

Usiamo l’ammorbidente insieme al detersivo

Nel lavaggio a mano dobbiamo usare l’ammorbidente in contemporanea al detersivo. Riempiamo una tinozza di acqua tiepida, mettiamo a bagno i nostri capi, e aggiungiamo l’ammorbidente. Attenzione, non dobbiamo esagerare con le quantità. Basteranno circa 30ml di ammorbidente per 10 litri d’acqua. Se esageriamo con l’ammorbidente, il bucato potrebbe risultare ‘viscido’ o con una patina di prodotto depositata sulla superficie anche dopo l’asciugatura. Ne basta poco quindi. Lasciamo i nostri capi in ammollo per non più di un quarto d’ora e risciacquiamoli accuratamente. Se stiamo lavando a mano dei capi particolarmente voluminosi e pesanti, possiamo usare una quantità più elevata di ammorbidente per risultati migliori. Ad esempio per asciugamani, coperte, lenzuola e piumoni, mettiamo nell’acqua il 50% circa di ammorbidente in più rispetto a un bucato normale. Avremo un bucato fresco, profumato e morbidissimo.

