Molti di noi in vista della prova costume si stanno già armando fino ai denti con varie soluzioni d’urto. C’è chi si dà ad uno sport sfrenato, chi invece si limita nel mangiare e infine chi spera nel miracolo bevendo dei bibitoni detox. A volte, però, si tratta solo di mere paranoie che derivano da un semplice fattore: non si sa come usare lo strumento di misurazione più comune.

Oggi per questo vogliamo fare chiarezza: ecco come usare correttamente la bilancia per vedere si è veramente aumentati di peso. Vediamo insieme che cosa stiamo sbagliando.

In generale è controproducente pesarsi dopo le grandi abbuffate. Per questo è meglio accantonare questo utensile in un angolo dopo le festività che siano compleanni, eventi oppure Natali e Capodanni.

Il motivo è molto semplice: si tende ad accumulare acqua e a gonfiarsi e questi due fattori si fanno parecchio sentire quando si sale sulla bilancia. Un altro caso in cui è meglio non misurarsi sono i giorni del ciclo mestruale. In questo periodo, infatti, è normale avere all’incirca un chilo o un chilo e mezzo in più.

I metodi alternativi

E allora come fare per monitorare il proprio peso in maniera corretta e senza prendersi gli spaventi? Una buona soluzione è quella di munirsi di un metro da sarta e di misurarsi sempre negli stessi posti.

Consigliamo, infatti, di prendere in considerazione le aree più importanti: le braccia, il punto vita e l’area più larga dei propri fianchi. Se no si può pensare di prendere nota anche dell’interno coscia e del seno.

È importante cercare di ricordarsi di prendere sempre gli stessi punti. Per farlo si possono segnare delle sottili linee in matita sul muro in modo da ricordarsi l’altezza a cui ci si era misurate.

