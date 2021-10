L’autunno è alle porte e le attività che coinvolgono gli interessi personali si modificano a causa del cambiamento del clima.

Il tempo peggiora, la vita all’aria aperta si riduce e si rispolverano quelle passioni che d’estate tendono ad essere messe in secondo piano.

Quando arriva il freddo e le giornate si accorciano la vita casalinga riprende vigore e gli hobbies risentono del cambiamento climatico. In casa ci sono tanti congegni moderni che permettono di riuscire a passare bene il proprio tempo libero nei mesi più freddi. Però, si possono anche utilizzare passioni classiche escogitando un modo originale di usufruirne.

Ecco come unire due grandi passioni ed ottenere un risultato sorprendente

Quali sono queste due passioni che fra le tante potrebbero incontrarsi ed unirsi in una miscela molto interessante?

La lettura è sicuramente una grande passione di molti. Sedersi su una comoda poltrona, magari con una tazza di thè fumante, a leggere un buon libro è una bella immagine di come passare un piovoso pomeriggio d’autunno.

La buona cucina che si trasforma in buona tavola, d’altronde, è assolutamente la prima passione degli italiani e che sia estate o che sia autunno questo interesse è sempre vivo ed attivo.

Lettura e cucina insieme per definire un nuovo hobby

Quindi, ecco come unire due grandi passioni ed ottenere un risultato sorprendente.

Leggendo romanzi sarà successo di imbattersi in descrizioni di piatti e di pranzi. Ma trovare romanzi che uniscono storie interessanti a descrizioni di ricette e di banchetti conviviali è di sicuro più raro.

Ebbene, ci sono invece due personaggi della letteratura gialla che si ergono per il loro acume nel risolvere casi criminosi. Ma anche per la loro conoscenza della cucina e della buona tavola.

Il primo è Nero Wolfe, grande ma anche grosso detective dato che è fisicamente enorme. Il personaggio creato da Rex Stout non è solo un ottimo investigatore ma anche un raffinato gourmet ed un eccellente gastronomo.

Mentre l’altro è Pepe Carvalho, investigatore privato dal passato burrascoso che agisce a Barcellona tra i ’70 e i’90.

Le sue avventure sono scritte da Manuel Vazquez Montalban; anche Carvalho è un grande appassionato di cucina che, a differenza di Nero Wolfe che lascia la pratica al suo cuoco personale, è anche un ottimo cuciniere.

Nero e Pepe, la crime fiction e la buona cucina insieme

I romanzi di Nero Wolfe hanno così tanti riferimenti alla cucina che nel 2007 Sonzogno Editore ha pubblicato “Il manuale di cucina di Nero Wolfe” scritto sempre da Rex Stout.

Questo libro è al tempo stesso un ricettario e un viaggio nel suo mondo dato che tutte le ricette raccolte sono tutte descritte nei vari romanzi di Nero Wolfe.

Per quanto riguarda Pepe Carvalho, che interrompe le sue indagini solo per celebrare i pasti, Montalban ha prodotto un volume di ricette preparate dal suo personaggio. Si tratta di “Le ricette di Pepe Carvalho”, pubblicato in Italia da Feltrinelli nel 1994.

Anche in questo libro sono riportate le ricette descritte nei suoi romanzi.

Partendo dalla situazione metereologica che induce la meditazione e la riflessione si può giungere a decidere di farsi prendere per mano da questi grandi detective.

Lasciarsi coinvolgere in situazioni dove l’intelligenza applicata a risolvere casi criminali la fa da padrone ma anche dove è tenuta in grande considerazione la gola che con i suoi peccati non è da meno.