Avere una postura perfetta delle volte è molto difficile. Passiamo tanto tempo in piedi, magari camminiamo in modo sbagliato. O stiamo sempre seduti alla scrivania, scivolando sul bacino per stare più comodi. E in un attimo prendiamo queste brutte abitudini, stando con la schiena storta. Che con il passare del tempo possono portare ad infiammazioni e dolori. Ma non c’è da disperare, possiamo migliorare la postura con un semplice oggetto. La pallina da tennis.

Ginnastica posturale e pilates

L’utilizzo delle palline da tennis è una pratica diffusa in queste due discipline. Abbinando esercizi all’uso della pallina da tennis è possibile correggere difetti di postura. Allungare i muscoli contratti e trarne enormi benefici. Se soffriamo di mal di schiena e tendiamo a camminare con una postura sbagliata, proviamo questi esercizi semplicissimi.

Ecco come una pallina da tennis può migliorare la postura e farci avere gambe dritte da far invidia

Prima di tutto, mettiamoci in piedi se possibile davanti ad uno specchio. Gambe leggermente divaricate, ginocchia un po’ piegate e piedi paralleli alle spalle. Mettiamo la pallina da tennis prima sotto il piede destro. Con le falangi dobbiamo quasi aggrapparci alla pallina. Mentre il tallone deve stare ben piantato a terra. Teniamo la posizione 5 secondi e poi facciamo ruotare la pallina sotto l’arco del piede. Altri 5 secondi fermi così. E infine sotto il tallone, puntando la punta a terra. Così anche per l’altro piede. Con questo massaggio otterremo benefici per tutto il corpo. Rilasseremo spalle, collo e piedi. E controllando allo specchio si vedranno subito i risultati!

Ora passiamo alle gambe

Se notiamo che le nostre gambe non sono proprio dritte questo esercizio è l’ideale. Spesso pensiamo che avere le gambe un po’ storte sia questione di genetica. Ma in realtà potrebbe trattarsi solo di postura sbagliata. Sediamoci a terra con la schiena poggiata al muro. Mettiamo la pallina da tennis sotto il polpaccio. Più o meno a metà o dove sentiamo fastidio. Manteniamo la posizione per circa un minuto. Sempre con la schiena ben dritta e non mettiamo mai la pallina sotto il ginocchio.

Quindi, ecco come una pallina da tennis può migliorare la postura e farci avere gambe dritte da far invidia. Ma non solo, la pallina da tennis può essere utile anche per altri benefici. Ad esempio per evitare di russare la notte! In ogni caso, è sempre meglio rivolgersi ad uno specialista se pensiamo di avere grossi problemi di postura.