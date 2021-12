Capodanno è certamente una festa che rende tutti noi allegri ed euforici. La voglia di chiudere un anno, che magari per molti è stato difficile, e iniziare una nuova parentesi della propria vita è sicuramente tanta. E molte persone si stanno già preparando, ovviamente anche quest’anno nel pieno rispetto delle norme che verranno date per la situazione sanitaria del momento. Insomma, sarà una festa diversa, come lo è stata l’anno scorso. Ma festeggiare anche nel proprio piccolo, a casa, con il proprio compagno o i conviventi potrebbe essere possibile.

Ecco come un vecchio calzino potrà proteggere i nostri animali dai terribili rumori dei botti di Capodanno

Nonostante Capodanno, quindi, sia una festa che rallegra molti, ci sono alcuni che non vivono con la stessa gioia questa notte. E, in questo caso, stiamo parlando dei nostri amici a quattro zampe. La nostra euforia, infatti, non va esattamente di pari passo con la loro. I cani e i gatti durante l’ultima notte dell’anno vivono, in realtà, una situazione di disagio e, in alcuni casi, di paura. E intuirne il motivo è semplicissimo. I forti rumori che provengono dai botti, che tantissimi usano durante questa festa, li preoccupano e li disturbano in maniera davvero importante. E siamo noi, in questo caso, a dover prendere tutte le accortezze necessarie per non far star male il nostro animale domestico.

Ecco come possiamo proteggere i nostri amici pelosi dai botti di Capodanno facendoli sentire al sicuro e tranquilli

Per cercare di rassicurare i nostri animali durante i botti di Capodanno, ci sono diverse cose che possiamo fare. Per esempio, già in questo nostro precedente articolo, avevamo evidenziato qualche consiglio che potrebbe tornare davvero utile e che potrebbe far sentire meglio il nostro cane o il nostro gatto. Ma sicuramente più accortezze si hanno e meglio è. A quanto pare, in questo caso, potremmo anche usare un vecchio calzino. Sta diventando virale sul web, infatti, il video di una ragazza che consiglia il modo ideale in cui usarlo. In pratica, bisognerebbe tagliare le estremità di due calzini che ormai non usiamo più e che stiamo per buttare. Successivamente, bisognerebbe infilarli sulle orecchie dei nostri animali, ovviamente scegliendo dei calzini della grandezza giusta che non diano fastidio ai nostri amici pelosi.

Infine, bisognerebbe legarli a mo’ di fascia, così da far sentire i nostri animali al sicuro, riparandoli dal rumore e dando loro una sensazione di calore. Perciò, ecco come un vecchio calzino potrà proteggere i nostri animali dai terribili rumori dei botti di Capodanno. Ovviamente, prima di mettere in pratica questo metodo, parliamone con il nostro veterinario. È vero che si tratta di un modo piuttosto ingegnoso per attutire i rumori, ma cerchiamo di capire se possa avere delle conseguenze sullo stato d’animo dei nostri amici pelosi. Un esperto potrà dirci se questa soluzione può essere efficace e se è il caso o meno di metterla in pratica.

