Il giardino d’estate diventa il luogo dove si trascorre gran parte della giornata.

Perfetto per evadere dalla routine giornaliera, dal caos della città, per trascorrere ore in totale relax o per organizzare serate in piacevole compagnia di amici o parenti.

Il luogo ideale per creare un area barbecue, un salotto all’aperto, un angolo accogliente circondato da tutto ciò che di bello può offrire la natura.

Essere circondati dalla natura è magnifico, infatti le piante sono sicuramente l’elemento principale per decorare e caratterizzare lo stile del giardino.

Pero non è affatto necessario spendere somme ingenti per decorare i giardini, infatti oltre al verde e ai colori di piante e fiori, molto versatile e bella è sicuramente la ghiaia.

È possibile decorare aree verdi con la ghiaia che si presta molto bene a molteplici soluzioni decorative dal grande impatto estetico con disegni e forme che lascerà tutti stupiti.

La ghiaia, composta da frammenti di roccia di diverse tonalità, viene spesso utilizzata per abbellire sentieri, percorsi aiuole e prati.

Ecco come un unico elemento può abbellire e decorare giardini, vialetti, aiuole e tutte le aeree verdi

Si può creare un vialetto interamente cosparso di ciottolini creando al centro degli isolotti per il camminamento.

Basterà creare delle bordature che costeggiano il vialetto per contenere la ghiaia.

Oppure se non si vuole scavare si può comprare il reticolato detto salvaghiaia, che fungerà da contenitore dove si possono versare i granelli.

Realizzare percorsi interamente di ghiaia che collegano cancello e inizio giardino, con l’aggiunta di assi di legno è davvero geniale.

Molto decorative sono le composizioni di piante succulente e ghiaia.

Sicuramente scenografiche dove si può dare libero sfogo alla fantasia. Si possono creare aiuole e dividere le varie tipologie di piante creando dei perimetri di ciottoli.

Così come si possono realizzare decorazioni circolari per dare risalto agli alberi.

Oppure creare, con un vaso di terracotta riverso sul prato, una finta fontana che sgorga anziché acqua ciottolini.

Con la ghiaia si possono creare giochi di colori, contrasti e forme geometriche dall’effetto scenografico garantito.

Ecco come un unico elemento può abbellire e decorare giardini, vialetti, aiuole e tutte le aeree verdi, in modo semplice ed economico.