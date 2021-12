È abbastanza consueto, quasi un rituale, che durante le feste gli ospiti portino in dono un pandoro o un panettone, spesso accompagnato da una buona bottiglia di prosecco. Ed è così, considerate le frequenti visite di questo periodo, che ci si ritrova con una quantità esagerata di dolci tipici natalizi in dispensa.

Alcuni è possibile regalarli a loro volta, altri invece si possono sfruttare per preparare ricette alternative o crearne di nuove, dando libero sfogo alla fantasia. Ecco, infatti, come un pandoro e un prosecco possono diventare gli ingredienti perfetti per una cheesecake originale e talmente gustosa da leccarsi i baffi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Un’idea, insomma, per rivisitare uno dei classici dolci della tradizione natalizia, conferendogli una forma ed un gusto nuovi ed altrettanto sfiziosi. Un’occasione per realizzare un dessert speciale per il cenone di Capodanno, che lascerà tutti a bocca aperta per la bontà.

L’occorrente per la preparazione

Per la cheesecake sono necessari:

300 g di pandoro;

150 g di zucchero a velo;

300 g di formaggio spalmabile (tipo philadelphia);

150 ml di prosecco;

150 g di mascarpone;

100 g di burro;

1 bustina di vanillina;

15 g di gelatina in fogli;

100 g di panna liquida fresca;

frutti rossi per decorare.

Ecco come un pandoro e un prosecco possono diventare gli ingredienti perfetti per una cheesecake originale e talmente gustosa da leccarsi i baffi: procedimento

Si tratta di una ricetta davvero semplice e veloce, ottima per creare un dolce con i fiocchi.

Per prima cosa spezzettare il pandoro in piccoli pezzi e versarli all’interno di una ciotola abbastanza capiente. Unire 80 g di zucchero a velo e il burro precedentemente fuso. Impastare con le mani fino ad ottenere un composto denso ed omogeneo.

Prendere una teglia di 18 cm di diametro e rivestirla con carta forno e, una volta pronto il composto, versarlo al suo interno. Con un cucchiaio livellare l’impasto affinché l’altezza sia la stessa in tutte le sue parti. Mettere da parte e preparare la crema.

Mettere la gelatina in ammollo nell’acqua fredda. Nel frattempo versare la panna fresca in un pentolino e scaldarla a fiamma bassa (senza farla bollire). Strizzare la gelatina dall’acqua in eccesso ed aggiungerla alla panna mescolando fino al suo completo scioglimento.

In un’altra ciotola amalgamare il mascarpone e il formaggio spalmabile, dopodiché aggiungere la vanillina e il prosecco un po’ alla volta finché non sarà completamente assorbito. Unire il restante zucchero a velo e la panna.

Terminata la crema, versarla sulla base di pandoro ed uniformarla per bene. Infine fare riposare in frigorifero per almeno tre ore.

Trascorso il tempo utile, trasferire il dolce su un piatto adatto e decorarlo a proprio piacimento con i frutti rossi (fragoline, more, ribes…), a cui è possibile aggiungere anche delle scaglie di cioccolato.

In pochi passaggi, ecco il dolce adatto per iniziare alla grande il nuovo anno.