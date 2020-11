Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si è a spasso per la città e improvvisamente si ha la necessità di andare in bagno potrebbe essere un problema. Da oggi non lo sarà più, perché ecco come trovare il bagno più vicino quando si è in giro per la città.

Molti pensano che basti andare in un bar e chiedere il permesso di andare e tutto si risolve. In realtà non è proprio così perché spetta al titolare la decisione. A meno che non si è clienti paganti del bar o del ristorante, in tale caso allora il bar ha l’obbligo di mettere a disposizione la propria toilette al cliente. Ma se siamo per strada e nessun bar ci vuole fare andare in bagno? Che cosa è possibile fare in questi casi?

Ecco come trovare il bagno più vicino quando si è in giro per la città

Nel caso in cui si ha la necessità di andare in bagno, ma nessun bar entra in aiuto, allora il soccorso ce lo dà la tecnologia. In che modo? Semplice, con delle applicazioni sul telefono. Infatti nei vari store, sia Android sia Apple, vi sono delle vere e proprie app che tramite una mappa indicano, a colui o colei che sta cercando il bagno, quello più vicino che si può utilizzare. App molto utile se l’urgenza è immediata e nessuno vuole dare una mano. Tra queste, la nostra Redazione consiglia TripToilet, Where is public toilet e Flush. Facili da usare e molto utili!

Si può anche lasciare una recensione ai posteri

Su queste app inoltre è possibile lasciare la propria recensione. In questo modo colui che verrà dopo di voi saprà perfettamente se il bagno è pulito, se è presente la carta igienica e tante altre informazioni utili. Ecco svelata dunque un’altra app molto utile al cittadino che in caso di necessità potrà usufruire di questo servizio.

