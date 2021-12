Durante le feste ci sono dei piatti tradizionali a cui proprio non ci sentiamo di rinunciare. Allo stesso tempo però, possiamo trovare degli abbinamenti nuovi, senza arrivare a creare i piatti esotici. Anche in questo caso infatti utilizzeremo ingredienti stagionali della tradizione.

Ingredienti

cotechino 500 g;

patate 1 kg;

latte intero 400 g;

cipolle dorate ½;

cavolo nero 200 g;

olio extravergine d’oliva q.b.;

rosmarino 1 rametto;

sale fino q.b.;

pepe nero q.b.

Ecco come trasformare zampone e cotechino in un delizioso piatto da chef da leccarsi i baffi

Invece del classico abbinamento con le lenticchie, per quest’anno possiamo provare a combinare ingredienti conosciuti in modo originale. Potremmo quindi realizzare una crema di patate e circondata da alcune croccanti foglie di cavolo nero. Tutti ingredienti di stagione che smorzano alla perfezione la grassezza del cotechino o dello zampone.

Se decidiamo di acquistare il cotechino fresco, possiamo dargli più sapore cuocendolo in un brodo fatto in casa. Assicuriamoci solo di avvolgere la carne in un canovaccio di lino per poi farlo cuocere per circa 2 o 3 ore. Se non abbiamo tutto questo tempo a disposizione possiamo sempre acquistare il cotechino cotto o precotto.

Occupiamoci quindi delle chips di cavolo nero. Rimuoviamo la parte più dura del gambo e sciacquiamo le foglie. Asciughiamole con un panno e mettiamole in una ciotola cospargendole di olio, sale e pepe. Disponiamo le foglie ben separate su una teglia foderata con carta da forno. Inseriamo nel forno già caldo a 220 gradi e lasciamo cuocere per circa 20 minuti.

Questo tempo sarà sufficiente per preparare anche la crema di patate. Laviamo accuratamente la superficie e lessiamole per circa 30 minuti o meno se le tagliamo a tocchetti più piccoli. Quando la forchetta potrà facilmente passare attraverso le patate sono pronte. A questo punto scoliamole e schiacciamole ancora calde. Poi sminuzziamo una cipolla e mettiamola in padella con un filo d’olio insieme al rosmarino. Dopo aver ammorbidito la cipolla aggiungiamo le patate insieme al latte e mescoliamo il tutto creando una crema setosa. Regoliamo di sale e di pepe e componiamo il piatto.

Rimuoviamo il budello dal cotechino e tagliamolo a fette. Poi, in ogni piatto creiamo un letto vellutato con la crema di patate. Mettiamoci sopra le fette di cotechino e le chips di cavolo nero. E voilà, ecco come trasformare zampone e cotechino in un delizioso piatto da chef da leccarsi i baffi.

