Il pesto è una salsa molto gustosa che si può preparare in diversi modi. La ricetta più conosciuta è sicuramente quella del pesto alla genovese, preparato con basilico, aglio, pinoli e olio di oliva.

Ma vi sono anche delle varianti. In un precedente articolo abbiamo infatti visto che anche con la zucca è possibile preparare un ottimo pesto. I tratti distintivi di questo condimento sono infatti sono proprio la variabilità oltre alla economicità e alla praticità.

Queste salse, infatti, una volta preparate, sono utilissime da utilizzare per piatti veloci e al tempo stesso gustosi.

Un po’ tutti conduciamo, infatti, una vita frenetica. Perciò non c’è cosa migliore che unire la velocità nella preparazione di un piatto con la consapevolezza di mangiare qualcosa di preparato in casa. Quindi sicuramente genuino e ottimo per la nostra salute.

Tornando al pesto più noto, quello di basilico, una volta preparato, solitamente viene congelato, così da poterlo poi utilizzare tutto il resto dell’anno. Può capitare però, che quando lo si scongela, ne avanzi una parte.

Ecco come trasformare il pesto avanzato in un irresistibile primo che conquisterà proprio tutti

Da oggi non si dovrà mai più buttare la parte avanzata pensando che, non potendola più ricongelare, non sia utilizzabile in altri modi.

Non tutti sanno, infatti, che il pesto è perfetto anche da impiegare in altre ricette. Andiamo a vedere quali.

Innanzitutto, potremo inserire il composto avanzato in altri impasti. Esempio tipico è quello della frittata.

Una volta sbattute le uova, quindi andiamo a mescolare un po’ di parmigiano, un po’ di latte e qualche cucchiaio di pesto. In questo caso che sia di basilico o di zucca, il risultato sarà squisito.

Così come potremmo aggiungere il pesto avanzato in una piadina a mo’ di crema. Ben si abbinerà agli altri ingredienti che sceglieremo per farcirla.

Ecco due alternative che delizieranno proprio tutti

Il pesto, abbiamo detto, è davvero speciale sia per le proprietà che per il gusto. Quindi non va mai buttato. Per una pietanza davvero unica e squisita, potremmo aggiungere questa salsa nella preparazione del ragù alla bolognese.

Così al solito trito di carne, carote, cipolle e sedano, aggiungiamo il pesto avanzato. Una volta condita la pasta gusteremo davvero una prelibatezza.

L’altra alternativa è di aggiungerlo ai soliti spaghetti con i pomodorini. Così facendo, trasformiamo questo semplice piatto in una vera e propria delizia.

Questo ingrediente speciale, infatti, andrà a sostituire il basilico fresco, che non può certo mancare nella preparazione degli spaghetti con i pomodorini. Ecco, quindi, che con questa semplice aggiunta, da fare a fine cottura del sugo, avremo una pasta sicuramente più gustosa e più cremosa

Quindi ecco come trasformare il pesto avanzato in un irresistibile primo che conquisterà proprio tutti.