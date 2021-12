Il riso è un cereale buonissimo e versatile. È perfetto per un’insalata estiva con cotto, formaggio e sottoli, ma anche con del semplice tonno e verdure. Famoso è quello alla cantonese, tipico della cultura cinese e consumato ovunque, mentre in Italia la tradizione lo vuole come risotto. Il risotto è solitamente il chicco di riso lavorato e mantecato con dei prodotti saporiti e particolari. Possiamo farlo al pomodoro, oppure con i frutti di mare.

Non manca il risotto allo zafferano tipico della zona milanese, magari accompagnato dall’ossobuco. Una ricetta ottima è anche con i funghi perché l’amido del chicchi crea una vera e propria cremina gustosa, che assorbe tutto il sapore dei funghi. Perfetto anche abbinato con gli asparagi o con i peperoni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Insomma qualunque cosa si abbini al risotto, questo diventerà un pasto incredibilmente caldo e delizioso. Il riso ha il suo perché anche fatto in bianco, magari con un poco di parmigiano e burro.

E se invece bastasse un solo alimento per renderlo davvero il piatto più buono che possa esistere? Ecco come trasformare il nostro risotto in un piatto buonissimo e speciale da chef stellato con un solo e unico ingrediente.

Il beurre blanc è un’emulsione calda molto saporita composta da burro e scalogno e una riduzione di aceto o vino bianco

Stiamo parlando del beurre blanc, conosciuto anche come burro bianco. Questo burro non è uguale a quello classico, ma è una salsa molto particolare. È infatti un’emulsione calda composta da burro e scalogno insieme ad una riduzione di vino bianco o aceto. Nella ricetta originale francese si usa il Muscadet.

La chef Clémence Lefeuvre lo inventò per caso nel XX secolo nel suo ristorante a pochi km da Nantes. Stava preparando la salsa bernese, ma si dimenticò di altri ingredienti.

La salsa, per essere tale, deve essere ricca e burrosa, liquida ma non troppo, e solitamente accompagna secondi di carne o pesce.

Vediamo come usarla con il nostro risotto. Ci serviranno:

300 gr di riso;

80 gr di beurre blanc;

bottarga q.b;

granella di nocciole o pistacchi;

menta;

scorza di limone;

parmigiano reggiano q.b.

Ecco come trasformare il nostro risotto in un piatto buonissimo e speciale da chef stellato con un solo e unico ingrediente

Prima di tutto mettiamo a cuocere il riso. Laviamolo prima per togliere l’amido dai chicchi. Mettiamo il riso in una casseruola e portiamolo alla cottura completa. Dopo aver creato un vero e proprio amalgama, aggiungiamo del parmigiano reggiano e il famoso beurre blanc.

Continuiamo a mescolare a fuoco basso e aggiungiamo della scorza di limone. Agitiamo energicamente il riso con un mestolo per far assorbire il sapore. A questo punto siamo pronti per impiattare. Concludiamo con della scorza di limone, della bottarga, e un po’ di granella di nocciole. Infine abbelliamo con delle foglioline di menta.