Quando ci interfacciamo alla cucina d’eccellenza spesso dimentichiamo che tutto parte da ingredienti semplici. Gli stessi che usiamo anche noi mortali, senza tuttavia conoscere a fondo le caratteristiche fondamentali della materia prima di cui sono fatti.

L’Italia e la sua estensione geografica che segue l’asse Nord-Sud ci regala un’infinita varietà di prodotti che necessitano solo della nostra cura ed attenzione. I fagiolini sono una di quelle verdure che troppo sovente ricoprono un ruolo marginale come ingrediente per insalata.

Noi di ProiezionidiBorsa ci siamo sempre interessati a nobilitare le verdure della nostra tradizione, per esempio con questa ricetta partenopea (che si può consultare qui). Il focus di oggi riguarda, però, i fagiolini. Ecco come trasformare i fagiolini in un secondo piatto da grande chef.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti:

a) 1 kg di diaframma di manzo;

b) 250 grammi di fagiolini;

c) due prugne selvatiche;

d) olio evo;

e) limone;

f) burro, quanto basta.

Preparazione

In primo luogo dobbiamo occuparci dei fagiolini. Tagliamo le estremità, li laviamo per bene e poi li facciamo sbollentare.

Passati dieci minuti in acqua bollente, dovremo aver cura di farli raffreddare in una boule in cui abbiamo precedentemente messo acqua e ghiaccio.

Nel frattempo, prendiamo il nostro diaframma di manzo, taglio economico e di tradizione argentina, e lo facciamo dorare in una padella. Naturalmente, nella padella ci abbiamo messo un pò di burro per aggiungere un pò di grasso al piatto.

In seguito, inseriamo la carne in forno per quindici minuti a 180 gradi e, aspettando che cuocia, ci occupiamo delle prugne. Le mettiamo sempre in forno per qualche minuto, le estraiamo e ne prendiamo con un colino solo il succo.

In una padella mettiamo i nostri fagiolini e li condiamo con il succo di prugne con un filo d’olio evo. Infine, prendiamo la carne, impiattiamo e disponiamo al di sopra i nostri fagiolini. Ecco come trasformare i fagiolini in un secondo piatto da grande chef.