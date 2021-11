Siamo ormai in pieno autunno e l’inverno è alle porte. È normale avere la necessità e anche il desiderio di piatti più ricchi e sostanziosi, ma anche buoni. A casa, o durante un weekend in montagna, può capitare di mangiare la tradizionale polenta. Questo piatto diffuso ovunque è composto principalmente da farina di mais e acqua. Gustata calda, la polenta va benissimo semplice, ma si può anche arricchire con la salsiccia oppure i funghi o il formaggio. Se ci avanza, conserviamola in frigo, il giorno dopo potremo utilizzarla per dei piatti squisiti.

Ecco come trasformare gli avanzi di una energetica polenta in piatti dolci o salati prelibati

I modi per utilizzare la polenta rimasta sono tanti. Cominciamo con una ricetta dolce.

Torta di polenta

500 g di polenta avanzata;

80 g di farina 00;

150 ml di latte;

120 g di zucchero semolato;

3 uova;

3 mele;

80 g di uvetta;

30 g di burro;

8 g di lievito per dolci;

un pizzico di cannella;

un po’ di zucchero a velo.

Innanzitutto, ammorbidire l’uvetta in una ciotolina con dell’acqua tiepida. Poi sbucciare e tagliare a fette le mele. Sciogliere il burro e poi inserirlo nel bicchiere del mixer insieme alla farina, alle uova, lo zucchero, il lievito, il latte, la cannella e la polenta. Frullare per un minuto e poi unirvi le mele e l’uvetta. A questo punto, mescolare e poi versare in uno stampo rivestito di carta forno oppure imburrato e infarinato. Cuocere in forno a 200 gradi per circa 40 minuti. Quando poi sarà raffreddata, la torta si può cospargere di zucchero a velo.

E ora due proposte salate

Polenta fritta

Questo è il modo più semplice per riciclare la polenta.

Polenta avanzata;

olio d’oliva.

Stendere la polenta avanzata su un piatto piano e ricavarne dei bastoncini. A questo punto, riscaldare dell’olio d’oliva in una padella e poi friggerli da ambo le parti fino alla completa doratura.

Alla polenta si possono aggiungere erbe aromatiche, tipo il rosmarino.

Polenta con guanciale

Polenta avanzata;

fette di guanciale o pancetta.

Dopo aver tagliato i bastoncini, avvolgerli di pancetta o guanciale e friggerli.

Polenta lardellata

Polenta;

lardo tagliato sottile.

I bastoncini di polenta fritti o cotti al forno possono essere presentati avvolti con del buon lardo e presentati su un piatto da soli o con della salsa.

