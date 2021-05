Per tutti gli amanti della natura, o per coloro che desiderano staccare dai soliti ritmi frenetici della città, quest’estate le vacanze ideali sono proprio queste! Un viaggio a piedi o in bici percorrendo itinerari che collegano alcuni tra i borghi più belli d’Italia e che giungono ad Assisi, Umbria.

La Via di San Francesco è un itinerario che collega i luoghi percorsi dal Santo di Assisi lungo la sua predicazione. Percorrendo quei luoghi e rivivendo il suo percorso, i fedeli Cristiani possono ricreare un percorso dall’importante coinvolgimento religioso.

Oppure, se non per la religione, anche solo la pace e la serenità che un’esperienza simile possono donare sono un qualcosa di irrinunciabile.

Ecco come trascorrere delle vacanze da favola e indimenticabili immersi nella natura lungo la Via di San Francesco

La Via di San Francesco può idealmente partire da ovunque. Volendo possiamo uscire di casa e cominciare a camminare. Il punto di arrivo è sempre lo stesso: Assisi. Comunque sia, esistono due vie principali e maggiormente frequentate, che sono:

a) la via del Nord: il punto di partenza è il santuario di La Verna, in Toscana, al lato meridionale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Il percorso è lungo poco meno di 200 km e passa per diversi borghi e luoghi magnifici, come Città di Castello, Gubbio e altri ancora;

b) la via del Sud: partenza da Roma, questa via prosegue per circa 300 km ed attraversa la città. Prosegue per la Valle Santa Reatina, una splendida vallata solcata dal fiume Velino e circondata da un alternarsi di campi coltivati e di foreste. Si attraverseranno luoghi iconici come Monterotondo, Rieti, e Spoleto, fino a raggiungere Assisi.

Per cui, indipendentemente dalle prime tappe, alla fine si scopriranno i luoghi più amati e frequentati di San Francesco, situati nel cuore dell’Italia: in Umbria.

Ecco che con questo percorso immerso nella flora rigogliosa si potranno trascorrere delle vacanze da favola e indimenticabili immersi nella natura lungo la via di San Francesco.

Quando partire?

Il percorso attraversa alcune zone del Centro della nostra penisola, offre estati non troppo calde ed inverni non troppo freddi. Per cui, a parte forse l’inverno, non ci sono periodi da escludere. Tuttavia, per godere al meglio dei paesaggi e della natura, i mesi migliori vanno da maggio a Settembre inclusi.

Cosa serve?

Prima di partire, sarebbe meglio acquistare una guida del percorso oppure studiare a tavolino l’itinerario da seguire. Inoltre, per i Cristiani che lo desiderano, è possibile richiedere la Credenziale della Via di Francesco. La richiesta va fatta un mesetto prima della partenza all’Associazione PiccolAccoglienza Gubbio, che la manderà gratuitamente per posta.

E questo è tutto! Zaino in spalla e partiamo!