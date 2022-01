Una volta c’erano solo i telefoni fissi e pochi avevano a casa la segreteria telefonica. Questo apparecchio poteva registrare un messaggio in cui si avvisava della nostra assenza e dopo poco poteva registrare su nastro l’eventuale comunicazione di chi chiamava. Adesso gli smartphone servono per moltissimi usi, ci sono tante app e servizi tra cui scegliere, ma qualcosa è rimasto invariato: la segreteria telefonica. Per molti è un bene ma per altri no, anche perché spesso, per ascoltare il messaggio che chi ci chiama eventualmente lascia, bisogna pagare. Ecco, quindi, la necessità di disattivare il servizio.

Ecco come togliere la segreteria telefonica dello smartphone di vari operatori in modo facile seguendo questi metodi

PosteMobile

Se si vuole disattivare completamente la segreteria telefonica dell’operatore PosteMobile, innanzitutto bisogna far apparire la schermata con il tastierino numerico attraverso l’app delle chiamate, poi:

per disattivare completamente la segreteria telefonica digitare ##002# e poi la cornetta verde per l’invio;

per tutte le chiamate: ##21# e invio;

se il telefono squilla, ma non si risponde alla chiamata in arrivo: ##61# e invio;

solo quando è spento ##62# e invio;

solo quando è occupato ##67# e invio.

Se sullo smartphone si ha l’app PostePay sarà ancora più semplice. Basta accedere con i propri dati e poi andare sulla schermata della sim e dopo in Dettagli sim. A questo punto andare in Gestione chiamate e poi Servizi. Da lì si può scegliere cosa disattivare.

Tim

Per la segreteria della sim della Tim le opzioni sono le seguenti:

se il telefono squilla e non si risponde: ##61# e invio;

disattivazione della segreteria se il telefono è spento o irraggiungibile: ##62# e invio;

se il numero è occupato: ##67# e invio;

disattivazione della segreteria per le chiamate in arrivo: ##21# e invio.

WindTre

Per WindTre la disattivazione della segreteria si ottiene digitando gli stessi numeri validi per la sim della Tim. Stesso discorso per Fastweb.

Iliad

Se non si vuole il servizio di segreteria Iliad digitare ##002#. Gli altri codici sono invariati.

Come attivare i servizi di segreteria

Nel caso si cambiasse idea, si possono ripristinare i vari servizi in questo modo:

PosteMobile

sempre, per tutte le chiamate in arrivo: **21*38 proprio numero cliente # e invio;

se squilla e non si risponde: **61*38 proprio numero cliente # e invio;

quando il telefono è spento: **62*38 proprio numero # e invio;

se il numero è occupato: **67*38 proprio numero # e invio.

Per la sim Tim digitare ad esempio **61*36 numero# e invio; invece per Iliad **61*+39 numero# e invio; per WindTre **61*+39 32 numero# e invio. Se l’operatore è Fastweb, *61*3730004410# e invio.

Per maggiori dettagli e per verificare eventuali cambiamenti, è sempre bene chiamare l’operatore o consultare i siti ufficiali.