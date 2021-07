Proteggere la pelle in estate è fondamentale. Il sole causa non solo scottature, ma anche macchie, rughe e tumori cutanei. Ecco perché non bisogna mai uscire senza crema solare. C’è chi, però, è un po’ maldestro nello spalmarla.

Succede così che la crema finisca sui vestiti o sui teli mare. Fortunatamente, si può rimediare. Basta seguire i trucchi della nonna.

Ecco come togliere facilmente le macchie di crema solare da vestiti o asciugamani

Le macchie di crema solare possono rivelarsi particolarmente ostinate. Per capire perché, bisogna sapere che quasi tutte le protezioni solari hanno una base oleosa. Questa non solo macchia. Può addirittura rovinare le fibre e i colori del tessuto (a seconda della formula della crema).

Agire in fretta è dunque la prima regola: meno si aspetta ad eliminare la macchia, più il successo è probabile.

Solitamente basta applicare un normale smacchiatore. Quello che si userebbe per le tracce di olio o grasso. Dopo averlo lasciato agire per una decina di minuti, si lavano i vestiti normalmente.

Nel caso la macchia non sia svanita, si può ripetere il procedimento. Ecco come togliere facilmente le macchie di crema solare da vestiti e asciugamani.

Non è detto, però, che in vacanza ci si porti dietro lo smacchiatore. Che fare in questo caso? Per fortuna vengono in aiuto i rimedi della nonna.

Eliminare le tracce senza smacchiatore

Per rimuovere le tracce di protezione solare, si può anche fare a meno dello smacchiatore. Tutto ciò che serve è del detersivo per piatti. Oppure dello sgrassatore spray per superfici. Questi prodotti sono infatti molto efficaci contro le macchie oleose.

Basta applicarli a secco sul tessuto. Lasciare agire per dieci minuti, poi lavare i capi a 40°C.

In alternativa, si può procedere allo stesso modo anche con il sapone di Marsiglia. I vestiti estivi torneranno come nuovi.

