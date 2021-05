C’è chi nasce con la passione per lo sport e l’attività fisica in generale e chi invece può dirsi negato. Ma si sa, anche la piena forma fisica (per non parlare del benessere mentale) non è un pasto gratis ma va conquistato.

Vediamo allora come sfruttare le influenze astrali per scegliere un’attività sportiva a noi più consona. Dunque, ecco come superare la prova costume 2021 con lo sport o attività fisica più adatto in base al segno zodiacale.

Ariete, Toro e Gemelli

L’Ariete è un segno di fuoco e come tale dominato dal dinamismo, dalla forza, dalla voglia di competere nell’uno contro uno, lottare e stare al centro. Quindi sono meno indicati gli sport di squadra mentre lo sono di più quelli di tipo individuale.

Per l’uomo di questo segno vanno bene kick-boxing, lotta, anche gli sport estremi nella natura. Idem per le donne, come pure lo spinning e le attività cardio.

Invece sono gli sport di squadra, quali basket e pallavolo, e le attività che rimandano al trekking e al walking in generale quelli che vanno bene al Toro. Un segno che non sempre ama lo sport mentre adora tutto ciò che lo rimanda alla natura e lo stare e collaborare con gli altri.

Per gli amici Gemelli sono invece più indicate le attività all’aperto non ripetitive e che richiedano tattica. Si pensi alla scherma o al tennis, ma anche al ciclismo che da loro modo di coniugare evasione, viaggio, sfida personale e fatica. Alle donne si addicono maggiormente tutte le attività in palestra, ma anche spinning e zumba.

Gli amici Cancro sono dominati dall’acqua, per cui nuoto, vela, canottaggio ma anche lunghe passeggiate o corsette in riva al mare sono l’ideale. Vanno bene per entrambi i sessi, come pure yoga e gli esercizi di fitness per le cancerine.

I nativi Leone tendono ad essere eccentrici, competitivi, a tratti vanitosi. Quindi adorano lo sport quale forma per porsi al centro dell’attenzione ma anche competere per primeggiare. Indicati quindi boxe e arti marziali, ma anche velocità e sport agonistici in generale. Nel complesso si tratta di un segno particolarmente “sport friendly”.

L’esatto contrario vale invece per gli amici della Vergine, non molto attratto dal mondo dell’esercizio fisico. L’ideale in questo caso è scegliere uno sport soft, magari non di squadra, che esalti invece la concentrazione. Spinning, yoga, ginnastica dolce per lei, ma anche scherma e lunghe camminate nella natura.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Lo sport “giusto” per gli amici della Bilancia deve coniugare eleganza, bellezza e divertimento. Ancora, non disdegnano la competizione con gli altri. Canottaggio, tennis, windsurf per lui, mentre acquagym e yoga vanno bene per le donne del segno. Che sono delle abili ginnaste e adorano il mondo del ballo in generale.

Di contro, i nativi Scorpione hanno la competizione nel sangue, per cui per loro è una gioia parlare di sport. Adorano quelli estremi (in acqua, ad alta quota, sia individuali che di gruppo) e il gareggiare in generale. Dunque parlare solo di questo o quello sport sarebbe alquanto riduttivo per i nativi di questo segno.

Inoltre, nell'articolo di cui qui il link abbiamo visto come Scorpione e Acquario siano nel 2021 i due segni per eccellenza più fortunati in termini di soldi e lavoro.

Altro segno in perenne movimento (magari anche in gruppo) è il Sagittario. Indicati gli sport di squadra all’aria (calcio, basket e volley su tutti), ma anche atletica, corsa ed equitazione. Del resto hanno un centauro nel simbolo del loro segno che inneggia alla forza, al movimento e alla scoperta.

Pur dotati di enorme senso della resistenza, nel complesso gli amici Capricorno non sono particolarmente inclini allo sport. Nuoto, alpinismo, escursionismo, trekking e mountain-bike le attività fisiche maggiormente gradite da uomini e donne del segno.

Il segno più anticonformista dello zodiaco, l’Acquario, si rivela tale anche nella pratica sportiva. Pertanto è difficile accostarlo accanto a precise discipline mentre è più facile ritrovarlo sempre in prima linea tra gli sport del momento. Si pensi al padel, al paracadutismo e agli sport estremi a contatto con la natura. Ancora, è un grande amante del mondo della danza e dei balli di gruppo e latino americani.

Infine anche per gli amici Pesci gli sport e le attività a contatto con l’acqua costituiscono un vero e proprio toccasana per la mente e il corpo. Nuoto, acquagym, immersioni subacquee, snorkeling su tutti. Ma anch’essi adorano tutto ciò che rimanda al ballo e alla danza, in cui vedono assieme un modo per stare in forma, socializzare e, soprattutto, divertirsi tanto.

In definitiva, ecco come superare la prova costume 2021 con lo sport o attività fisica più adatto in base al segno zodiacale. Invece nell'articolo di cui qui il link illustriamo qual è il lavoro ideale secondo il segno zodiacale.