La festa del papà è una ricorrenza diffusasi in tutto il mondo anche se festeggiata in giorni differenti. Qui in Italia questa ricorrenza ricade il giorno 19 marzo, il giorno di San Giuseppe.

“Non serve un giorno per ricordarmi quanto tu, papà, sei importante nella mia vita, ma sono comunque contenta che ci sia”.

Con questa frase vogliamo ricordare che il papà è una persona davvero speciale che va festeggiata quotidianamente. Il primo amore per le figliolette e il grande eroe dei figli maschi. La guida e il pilastro della famiglia.

Ecco come stupire il papà per la sua festa con queste idee regalo a partire dai 10 euro in su

La sua festa è alle porte e dunque cosa regalargli per stupirlo? E anche se non amiamo le feste comandate possiamo comunque in questa giornata coccolare un po’ di più il nostro papà.

Le idee regalo sono davvero tante e non c’ è per forza bisogno di spendere cifre esorbitanti, ma è possibile realizzare regali fai da te o anche acquistare dei fantastici regali a partire dai 10 euro in su. Da poter contornare con la preparazione del suo un piatto preferito.

Ecco alcune proposte che possono accontentare tutti

Possiamo “prenderlo” per la gola e regalargli i suoi cioccolatini preferiti o qualche dolcetto ricercato. E già, un regalo graditissimo dai più golosi. Oppure possiamo addirittura pensare di preparare un dolce, un fai da te, e magari prepararlo insieme. Così da trascorrere del tempo felici e uniti. Un gesto che resta nella memoria per sempre.

Una piantina, magari proprio quella che preferisce. Oppure qualcosa di aromatico o piccoli ortaggi. Da poter trapiantare insieme in modo da rafforzare il legame che vi unisce.

Una gita fuori porta da organizzare con tutta la famiglia. Al mare o in montagna, un pranzo ad un agriturismo. Un’intera giornata dedicata interamente a lui.

Qualche oggetto legato alle sue passioni. Magari un libro da leggere o una lampada portatile, da agganciare alle pagine del libro stesso o magari un cardiofrequenzimetro se è appassionato di sport.

Un classico set dopobarba per rimanere in tradizione. Una soluzione sempre valida, magari scegliendo la profumazione che più preferisce.

Per i papà più tecnologici un ulteriore idea potrebbe essere quella di regalargli degli auricolari wireless. Che gli permetteranno di ascoltare i suoi brani preferiti ed effettuare chiamate in perfetta comodità.

Queste solo alcune delle idee più economiche ed originali da dedicare al papà. Ma il consiglio prima di lasciarci è quello di affiancare il tutto con un gran bel biglietto d’auguri che viene dal cuore.

