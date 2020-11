Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se l’Albero di Natale di plastica non piace più, e si vorrebbe qualcosa di più naturale, ecco come prepararne uno ecologico, senza spendere neanche un euro. Coi consigli degli Esperti di ProiezionidiBorsa, ecco come stupire i familiari con un albero di Natale a costo zero e profumato.

L’abete di plastica? Ha stufato

Se l’abete di plastica ha stufato, oppure se si è appena andati a vivere da soli, è il momento di cambiare. Creando una decorazione natalizia no cost e tutta naturale.

Basta fare una passeggiata in un bosco, o lungo le rive di un fiume, per procurarsi il materiale di base. Bisogna raccogliere dei rami secchi e sottili, lunghi e diritti, caduti dagli alberi o dai cespugli.

Dobbiamo creare una specie di grosso mazzo di fiori. Più lunghi sono i rami e meglio è. Non c’è bisogno di spogliarli se c’è rimasta qualche bacca, qualche foglia secca o qualche ghianda. Portare a casa i rami, stringerli tutti insieme progressivamente. Aiutarsi con del filo di ferro sottile o un rotolo di spago. A questo punto basta rovesciarlo, rifilare, allargare il cono e appoggiarlo sul pavimento. Ecco la base del nostro albero di Natale.

La decorazione che sa di frutta

Per preparare le decorazioni a costo zero, abbiamo ancora bisogno di qualche settimana. Dobbiamo mettere da parte le bucce di mela, di arancio, di lime, di mandarancio, clementino e di limone che avanzano sulla nostra tavola ogni giorno.

Laviamo e asciughiamo le bucce, poi con gli stampini per i dolci, o le forbici, ritagliamo tante stelle o forme rotonde di tutte le dimensioni. Con un ago, foriamo i cerchi e stelle fruttate e profumate. Facciamo passare un filo di lana colorato (rosso, arancio, bianco, marrone cannella).

Lasciamoli un’ora su calorifero, poi cominciamo ad appenderli ogni giorno sull’albero di Natale a costo zero. Al 24 dicembre avremo completato l’opera!

In cima all’albero possiamo mettere una stella cometa fatta con una gruccia da lavanderia modificata, ricoperta di spago, lana rossa o bianca, e filo argentato.

Altrimenti si può realizzarne una all’uncinetto in lana bianca. E pure prepararla in legno, utilizzando delle vecchie mollette per bucato rotte. Basta incollarle tra loro e dipingerle di bianco o d’argento.