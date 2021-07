L’importanza dell’esercizio fisico è senza dubbio indiscutibile. Difatti, anche se non abbiamo voglia o tempo per allenarci con costanza ed impegno, siamo comunque tutti convinti di quanto ci possa fare bene. D’altronde, si tratta di qualcosa che sentiamo fin da quando siamo bambini e che poi con il tempo, eventualmente, scopriamo da soli. Tenersi in forma è un regalo che possiamo fare, non soltanto al nostro fisico e alla nostra forma estetica, ma anche, e soprattutto, alla nostra mente.

Non serve molto

Per quanto tutti siano d’accordo nel dire che allenarsi faccia bene, molti la considerano come un’attività troppo impegnativa che, per mancanza di tempo o di voglia, decidono di non fare. Eppure, mettendo da parte la corsa e l’esercizio con i pesi, non serve molto per eseguire delle serie di allenamento. Dove c’è la voglia di fare e la fame di ottenere risultati, non ci servirà nulla, se non tanta forza di volontà. A tal proposito, tra poco scopriremo un esempio che prova proprio ciò che abbiamo appena detto.

Ecco come stimolare la circolazione e allenare gli addominali dalla assoluta comodità del divano

Effettivamente, per quanto per molti potrà sembrare assurdo, ci si può allenare anche mentre stiamo guardando la televisione o ci stiamo riposando sul divano. Basta solamente sapere come fare. Dobbiamo, infatti, conoscere gli esercizi giusti che ci permetteranno di raggiungere ottimi risultati. Ecco come stimolare la circolazione e allenare gli addominali dalla assoluta comodità del divano.

Quello che andremo a presentare è un esercizio semplicissimo, che si performa con le gambe e che ci farà ottenere diversi benefici. Si chiama raised leg circle, vediamo come funziona.

Dunque, la prima cosa da fare è sedersi sul divano con i piedi che toccano il pavimento e la schiena ben dritta. Tiriamo indietro le spalle e la pancia e facciamo un bel respiro. A questo punto andiamo a sollevare le gambe e, assicurandoci di avere sempre la schiena dritta, facciamole roteare come a disegnare dei cerchi con i nostri piedi. Facciamo dieci ripetizioni in senso orario e dieci in senso antiorario. Recuperiamo un minuto, poi facciamo altre due serie.

In questo modo, non soltanto la circolazione sanguigna sarà stimolata, ma anche i muscoli addominali lavoreranno per tutto il corso dell’allenamento, andando, così, a tonificarsi e a crescere. Il tutto, incredibilmente, dalla comodità del divano di casa.