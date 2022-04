Il nostro smartphone ormai è molto di più di un semplice telefono. Infatti, contiene di tutto, vere e proprie parti della nostra vita. Tanto è vero che spesso, quando va lento, si cerca un rimedio per liberare la memoria senza perdere dati.

Vi teniamo file di diverse tipologie, ma soprattutto foto e documenti. Spesso potremmo volere o dovere stampare ambedue. È il caso, ad esempio, di una fotografia che desideriamo tenere in camera o di documenti importanti di lavoro o, ancora, del Green Pass. Dunque, ecco come stampare direttamente dal cellulare.

Smartphone, pc e stampante

Quasi tutti quando devono stampare utilizzano il pc collegato alla stampante. Anche nel caso si tratti di file contenuti sul telefono. Il che comporta doverli trasferire prima sul computer e poi stamparli. Esistono però soluzioni più veloci che ci consentono di saltare questo passaggio e operare direttamente dal telefono. Metodi che ci consentono di risparmiare tempo, ma utili anche nel caso in cui dovessimo trovarci senza pc o quando non dovesse funzionare. Ad esempio, quando il mouse va scatti e ci crea problemi.

Oltre che in mancanza di pc, potremmo trovarci anche in assenza di connessione internet, un altro aspetto che non deve preoccuparci.

Ecco come stampare direttamente dal cellulare senza passare per il pc e anche senza WI FI più una soluzione per le fotografie

Nel caso avessimo una connessione WI FI in casa, stampare sarà davvero un gioco da ragazzi. Infatti, basterà individuare la stampante dal nostro cellulare e, tramite tecnologia wireless, dare avvio alla stampa. Insomma, comanderemo semplicemente il dispositivo tramite cellulare in modo simile a quanto facciamo da computer.

Qualora però la connessione internet fosse assente, ovviamente non sarà utilizzabile questo metodo e dovremo cercarne degli altri, ed eccoli qui a seguire. Il primo è collegare i due dispositivi tramite fili. Per farlo ci servirà nello specifico un cavo USB OTG. C’è da evidenziare, però, che la nostra stampante dovrà supportare questa modalità, quindi accertiamocene leggendone il libretto.

Allo stesso modo, dovremo approfondire le caratteristiche del dispositivo anche per usufruire di un altro metodo. Si tratta del cosiddetto WI FI Direct, una tecnologia che consente a due dispositivi di connettersi senza fili e senza connessione. Quindi, se la stampante ne è provvista, sarà davvero semplice ovviare ai nostri problemi.

Le proposte finora suggerite sono valide sia per stampare i documenti che le foto, ma in quest’ultimo caso possiamo disporre di un ulteriore strumento. Alcuni non lo sanno, ma esistono delle mini stampanti portatili appositamente create per stampare le foto. Basterà collegarle al telefono e inserirvi la carta per la stampa. Infatti, non necessiterebbero neanche di cartucce di inchiostro. Tramite quest’oggetto sarà possibile stampare fotografie sempre e ovunque in modo istantaneo.

