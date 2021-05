Le strategie di marketing sono presenti da anni. E non c’è nulla di male in esse. Si tratta di pubblicità e di psicologia, ed è normale che esistano. Non si tratta di illegalità o di inganni o truffe. Ci sono corsi di laurea e master che riguardano proprio questo argomento e le strategie rappresentano parte della quotidianità. Ma conoscerle a fondo può aiutarci sicuramente a risparmiare qualche cosa e a spendere di meno. Infatti, l’unico modo per spendere i soldi esatti che abbiamo in mente è stare molto attenti.

Perciò, ecco come spendiamo cifre esorbitanti al supermercato per delle strategie che ci sono e non ce ne rendiamo neanche conto.

Un’associazione dei prodotti potrebbe trarci in inganno

Una delle strategie di marketing più famose è sicuramente quella che prevede l’associazione dei prodotti. Immaginiamoci a fare la spesa e, per un momento, figuriamoci davanti la corsia delle birre o degli alcolici in generale. Noteremo, in maniera molto semplice, che queste bottiglie sono affiancate da patatine, pop-corn e snack vari. Questa è un’associazione che il nostro cervello è portato a fare. Infatti, se prima volevamo solo comprare una birra, ora saremo invogliati a prendere anche un pacco di snack per accompagnare.

Attenzione anche all’area dedicata ai vini

Anche lo scaffale dei vini rappresenta una strategia ben studiata. Infatti, se ci facciamo caso, nei reparti di questa bevanda ci sono tantissime bottiglie. Non per esagerare, ma sembra quasi di stare in un’enoteca a volte. E la scelta è talmente ampia da metterci in difficoltà. Soprattutto, se non siamo degli esperti e non conosciamo tante marche, ci verrà da pensare una sola e semplice cosa. Il vino che costa di più è quasi certamente il migliore. Beh, le cose non stanno sempre così. Infatti, bisognerebbe informarsi, perché non è detto che un prezzo più alto significhi automaticamente una qualità più elevata.

Dunque, ecco come spendiamo cifre esorbitanti al supermercato per delle strategie che ci sono e non ce ne rendiamo neanche conto svuotandoci il portafogli.

