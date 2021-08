Ecco come spendere meno per connetterci da casa con Wi-Fi Adsl-fibra

Per vivere da soli nel Terzo Millennio basta avere una connessione internet, un divano e un frigorifero. Ma anche se ci sono molte offerte Adsl convenienti sul mercato, dobbiamo trovare quella più adatta alle nostre esigenze di consumo. Un confronto tra gli operatori è sempre utile perché qualcuno potrebbe proporci tariffe migliori di quelle che paghiamo. Ci aspetta un calcolo complesso, perché dobbiamo paragonare le offerte di allacciamento con o senza telefono fisso e quelle con fibra ottica o senza. Ma oggi ci aiutano gli Esperti della Redazione Tecnologia di ProiezionidiBorsa, confrontando alcune offerte valide fino alla fine di agosto. Ecco come spendere meno per connetterci da casa con Wifi Adsl-fibra.

Non tutto e non dappertutto

Innanzitutto, scopriamo di non poter attivare ovunque tutte le offerte più reclamizzate. Molte società risultano super efficienti nelle città, ma portare la Wifi altrove è ben altro. Pensiamo per esempio alla casa in montagna, rinnovarla in dieci mosse include, dopo la pandemia, anche migliorare le sue connessioni. Dunque, dobbiamo adattarci ai prezzi offerti dagli operatori che offrono la connessione alla massima velocità senza la linea telefonica. Ecco come spendere meno per connetterci da casa con Wifi Adsl-fibra. Tuffiamoci ora nella giungla delle offerte, per valutare se conviene di più pagare un abbonamento a consumo, un abbonamento che includa le chiamate o un abbonamento solo per la fibra ottica. Attenzione alle offerte di gestori come Sorgenia, che propongono tariffe speciali sulla Wi-Fi per chi attiva contratti luce e gas con loro.

Ecco come spendere meno per connetterci da casa con Wifi Adsl-fibra

Le offerte in fibra ottica offrono una connessione più stabile e più veloce. Ma prima verifichiamo se la nostra zona ha una buona copertura, vale a dire tutta una intera rete installata in fibra ottica. Altrimenti pagheremo per una connessione veloce solo tra casa nostra e la centralina più vicina, poi la nostra navigazione procederà al solito ritmo. Alcuni operatori come Fastweb permettono di provare l’offerta per 30 giorni gratis invece di 15. Vediamo ora quali sono gli operatori che questo mese offrono i prezzi migliori, incrociando parametri come connessione e convenienza.

Le migliori offerte per la casa

Vodafone Unlimited, Eolo Più e Fastweb NeXXt Casa Light si piazzano ai primi posti questo mese. Ecco come spendere meno per connetterci da casa con Wi-Fi Adsl-fibra. Attenzione però ai servizi messi a disposizione, se per esempio ci offrono un canale televisivo a pagamento come Netflix per vedere i film, DAZN per seguire il calcio o Discovery per vedere i documentari. Controlliamo che la pay tv sia inclusa nell’offerta. Altrimenti ci arriverà il conto a parte e potrebbero anche richiederci 3-4 euro in più al mese.

Modem e chiamate non sono sempre inclusi da casa o con Wi-Fi Adsl

Ecco come spendere meno per connetterci da casa con Wi-Fi Adsl-fibra. Vodafone Unlimited costa 25,90 euro al mese, con internet fino a 2,5 giga, chiamate senza limiti solo verso i numeri nazionali, e modem in comodato d’uso, dunque attenzione va mantenuto bene e restituito. Eolo Più costa 26,90, ma internet è fino a 30Mbps. Il router è incluso, le chiamate sono senza limiti. Fastweb NeXXt Casa Light costa 27,95 al mese, con internet fino a 2,5 giga. Le chiamate però sono a consumo. Così come, se si sceglie l’offerta di Tim Super Fibra è facile dover chiedere un supplemento di giga, perché solo il primo è inserito nel pacchetto. Attenzione anche al modem che si paga a parte e alle chiamate che si pagano a consumo.

Passare da un operatore all’altro

Per cambiare operatore per la rete Wi-Fi di casa, dobbiamo comunicare il codice di migrazione quando sottoscriviamo la nuova offerta. È un codice identificativo introdotto dall’Autorità garante del servizio AGCOM per velocizzare il cambio di operatore. Questo codice lo troviamo sulle bollette in uno spazio dedicato. Altrimenti possiamo anche richiederlo al nostro gestore telefonico. Che è tenuto a fornircelo ovunque ci troviamo entro 24 ore. Dunque, se siamo sotto l’ombrellone e leggiamo un’offerta che ci pare più conveniente di quella che abbiamo in corso, possiamo cambiare gestore senza aspettare il rientro a casa. Oppure aspettare qualche giorno per sbirciare le offerte di settembre.