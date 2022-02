Il sale, come ben sappiamo, è fra i condimenti più utilizzati in cucina ed è molto importante per bilanciare i gusti all’interno dei piatti. Tuttavia, come riportano diversi studi sull’argomento, si tratta di un ingrediente di cui non bisognerebbe abusare.

Infatti, nel caso di un soggetto adulto, la quantità di sale giornaliera non dovrebbe superare i 4 o 5 grammi. Un consumo eccessivo potrebbe comportare diverse controindicazioni, come l’aumento della pressione sanguigna e la ritenzione di liquidi.

Inoltre, può aumentare il rischio di carie e osteoporosi e danneggiare i reni costringendoli ad un sovraccarico eccessivo. Quindi, per rendere i piatti più appetitosi, è necessario trovare delle valide alternative. In questo articolo cercheremo di elencare, quindi, alcuni ingredienti che possano sostituirlo, senza rinunciare al gusto.

Ecco come sostituire il sale in cucina per aiutarci a contrastare ipertensione e ritenzione idrica

Fra gli ingredienti più utilizzati in cucina come sostituti del sale troviamo le erbe aromatiche. Queste ultime sono davvero essenziali per insaporire e profumare i piatti e non farebbero male alla salute.

Tra le erbe aromatiche più comuni, e che possiamo tranquillamente coltivare e conservare in casa, troviamo l’alloro, il basilico, il prezzemolo, l’origano e il timo.

Queste erbe sono formidabili per impreziosire piatti di carne, pesce, sughi e zuppe calde, bilanciandoli nel modo giusto.

Insieme alle erbe aromatiche, giocano un ruolo fondamentale anche le spezie come cumino, coriandolo, curry, paprika e così via.

In questi casi, potremmo sfruttare le erbe aromatiche e le spezie per marinare le nostre pietanze, soprattutto se si tratta di carne o pesce. Una marinatura prolungata permetterebbe infatti di far penetrare meglio i sapori all’interno delle carni, donando loro anche una certa morbidezza.

Oltre a questi espedienti, anche le acciughe, i capperi e le olive sarebbero molto utili per rimpiazzare il sale. In questo caso, parliamo di ingredienti già salati e marinati, che quindi apporterebbero il giusto grado di sapidità, senza aggiungere altro.

Dalla cultura orientale

Quindi, ecco come sostituire il sale in cucina con ingredienti facilmente reperibili anche al supermercato. Fra i surrogati del sale, però, ci sono anche altri alimenti, particolarmente usati in oriente, ma che non sempre è facile reperire.

Il primo è la salsa di soia che è veramente perfetto per donare sapidità alle nostre ricette. Nonostante esso contenga meno sodio rispetto al sale, va comunque utilizzato con parsimonia e moderazione. Quindi, in generale, se ne sconsiglia comunque l’utilizzo per chi è predisposto a patologie come ipertensione e osteoporosi.

Infine, prendendo spunto ancora una volta dalla cultura orientale, per sostituire il sale possiamo utilizzare anche le alghe alimentari.