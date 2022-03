Il burro è un alimento che si ottiene dalla separazione del grasso del latte ed è spesso presente nel nostro frigorifero. Un prodotto molto utilizzato per la preparazioni di ricette dolci e salate, che ha il compito di legare tutti gli ingredienti, dare umidità all’impasto, e ridurre la formazione del glutine.

Ma il burro è anche un alimento molto grasso, in grado di elevare i livelli di colesterolo e, quindi, andrebbe consumato con parsimonia.

Le classiche sostituzioni

Il burro è un condimento gustoso e dalla consistenza cremosa, molto utilizzato in cucina. Ma, spesso, si decide di sostituirlo con altri prodotti non solo per l’elevato numero di calorie, ma anche perché non è adatto a chi soffre di intolleranze e allergie. Inoltre, il burro è un alimento di origine animale, non consumato quindi da chi sceglie di seguire un regime alimentare vegano.

Per questi motivi, c’è chi decide di sostituirlo con altri prodotti.

Ad esempio, possiamo utilizzare l’olio EVO o quello di semi. Un condimento di origine vegetale, molto usato anche per le ricette dolci. Dobbiamo stare attenti alle proporzioni: 100 g di burro equivalgono a 80 g di olio.

Non dimentichiamo la margarina, che ha una consistenza simile a quella del burro.

Ecco come sostituire il burro nei dolci e nelle ricette salate senza ricorrere all’olio e alla margarina

Ma oltre all’olio e alla margarina, ci sono anche altri prodotti che potrebbero sostituire perfettamente il burro.

Non ci saremmo mai aspettati che la frutta secca potesse aiutarci. E, invece, mandorle, nocciole, anacardi, ecc. possono essere utilissimi. Basterà far tostare la frutta secca in padella e poi frullarla con l’aiuto di un mixer da cucina. Si formerà una crema oleosa che potrebbe sostituire perfettamente il burro nelle ricette dolci.

Ma possiamo anche utilizzare la frutta fresca. Ad esempio, le banane ridotte in purea saranno utilissime per preparare dei ciambelloni.

Per le ricette salate? In questi casi è molto utilizzato il Tahin. Non è altro che una crema di sesamo dal sapore intenso. Si ottiene tostando il sesamo in una pentola antiaderente per poi frullarlo con il mixer da cucina. In questo caso, si deve aggiungere l’olio per ottenere una consistenza cremosa e liscia.

Il Tahin può essere utilizzato nelle ricette salate, ma possiamo anche spalmarlo sul pane o sulle fette biscottate. Quindi, ecco come sostituire il burro nelle ricette dolci e in quelle salate.

