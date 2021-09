Settembre è il mese perfetto per riprendere con un’alimentazione sana e variegata. A cui è sicuramente importante associare un po’ di movimento.

Si è scoperto come tornare in forma facilmente con un semplice esercizio divertente. Ma si conosce davvero il modo per mangiare sempre in modo ottimale?

Tutti penseranno, ovviamente, a mangiare più verdura ma come farlo con gusto ed un pizzico di colore?

Anche la più semplice insalata può diventare un piatto indimenticabile. E questa volta sarà perfetta per qualsiasi pasto.

Ecco come sorprendere tutti con un’insalata semplice ma gustosa ideale in qualsiasi occasione

Cucinare è diventato uno degli hobby più amati di molti italiani. Si cerca sempre di lasciare gli ospiti senza parole e scoprire nuove ricette. Senza dimenticarsi di tutti quegli ingredienti squisiti che possono valorizzare maggiormente un piatto.

In precedenza si è parlato dell’ingrediente segreto per fare una crostata indimenticabile. Ed il risultato è stato sensazionale.

Ma spesso anche il piatto più comune può essere esaltato al meglio. Anche solo una normalissima insalata può restare nel cuore di tutti.

Se si vuole colpire nel segno basterà proporre un’insalata con l’aggiunta di pere, parmigiano e sedano. Ma il tocco in più lo daranno i chicchi di melagrana che coloreranno e aumenteranno il gusto.

Ecco come sorprendere tutti con un’insalata semplice ma gustosa, ideale in qualsiasi occasione. Sicuramente salutare, sarà velocissima da preparare. E sazierà anche gli ospiti più esigenti.

Come servirla

Per ottenere un’insalata perfetta è consigliabile utilizzare l’insalata ghiaccio o iceberg. Sicuramente più leggera di altre, questa lattuga si sposerà perfettamente con gli altri ingredienti.

Si noterà da subito il colore chiaro ed omogeneo ottenuto con l’utilizzo degli ingredienti elencati poco sopra. Ed è per questo che la melagrana farà la sua parte.

Oltre ad esaltare il sapore renderà magnifico il suo aspetto e anche la vista sarà appagata.

Proprio per questo si dovrà puntare anche sul piatto di portata. Servire l’insalata in una scodella di plastica la renderà anonima e poco invitante.

Meglio proporla in un piatto di ceramica, posizionandola al centro e in una quantità adeguata. E sarà fondamentale scegliere un piatto sulle tonalità della melagrana o in completo contrasto.

In questo modo l’insalata risalterà al centro del piatto ed acquisterà un’esclusività degna dei migliori ristoranti stellati.

Basta davvero poco per rendere indimenticabile qualsiasi piatto. Anche la più semplice insalata può diventare il fiore all’occhiello di qualsiasi pasto.