Viso rotondo, occhi piccoli, labbra sottili, sono solo alcune delle caratteristiche che oggi vengono considerate da modificare. Infatti sempre più persone ambiscono a raggiungere canoni di bellezza standardizzati che si rifanno a delle misure specifiche.

Non a caso nell’attuale società l’aspetto estetico e quello fisico hanno acquistato un’importanza sempre più alta. Per tale ragione siamo sempre più alla ricerca della nostra forma fisica ed estetica migliore. Per tale motivo molti ricorrono all’uso di piccoli aiutini estetici.

Stare bene nel proprio corpo e rivedersi nella propria immagine è indispensabile per vivere una vita serena lontano da stress inutili.

Ecco come snellire un viso rotondo, ingrandire e allargare gli occhi piccoli e avere labbra più voluminose con 3 trucchetti facilissimi

Dunque, per sentirci più belli e armonizzare i nostri difetti non c’è per forza bisogno di ricorrere all’uso di interventi estremi. Al contrario possiamo migliorare la nostra immagine riflessa allo specchio con pochi e semplici trucchetti e con l’aiuto del make up.

3 trucchetti facili e veloci per diventare ancora più belli

Per allungare e ingrandire l’occhio possiamo ricorrere all’aiuto dell’eyeliner. Infatti basterà applicarlo nella parte interna degli occhi, cercando di dare maggiore lunghezza all’occhio stesso. Per ingrandirlo e per intensificare lo sguardo applichiamo dei ciuffetti di ciglia finte sulla parte esterna dell’occhio.

Per snellire un viso rotondo potremmo sempre avvalerci dell’aiuto del make up. Infatti basterà creare delle ombre nei punti giusti con l’aiuto di un correttore di una o due tonalità più scure del nostro incarnato. Da applicare sui lati della fronte, sul lato degli zigomi e sulla zona della mascella. Infine scurire la zona del doppio mento. Evitare di applicare il correttore scuro su tutta la fronte, per scongiurare un effetto ottico di accorciamento. Applicare poi un correttore chiaro di 1 o 2 toni più chiaro del nostro incarnato per illuminare la zona centrale del viso. Mentre per un effetto lifting degli occhi, applicarlo nella zona contorno occhi. Sfumare bene e il gioco è fatto. Per liftare il viso infine applichiamo il blush in alto sugli zigomi.

Labbra effetto volume

Per ingrandire e volumizzare le labbra, potremmo avvalerci dell’aiuto di una matita marroncina, con la quale andremo a creare dei contorni delle labbra più ampi. Sfumando il colore scuro vero l’interno applicando al centro delle stesse un colore più chiaro. Infine applichiamo un gloss trasparente dall’effetto volumizzante. Se invece abbiamo più tempo da dedicare al make up potremmo valorizzare le nostre labbra con l’aiuto di qualche trucchetto in più.

Ebbene ecco come snellire un viso rotondo con poche e semplici mosse da poter effettuare quotidianamente per migliorare ed armonizzare il proprio volto e sentirsi più belle.

