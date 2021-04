Sapersi vestire e scegliere i giusti indumenti è davvero importante. Infatti i vestiti sono in grado di nascondere i difetti ed enfatizzare le qualità e i punti di forza di ogni corpo. Se il nostro intento è quello di sembrare più snelle allora i trucchi da sapere sono pochi ma davvero importanti. Ecco come snellire, alzare e rendere più magra la nostra figura con i giusti vestiti.

Attenzione al colore e alle fantasie

Quando ci vestiamo un buon trucco può essere quello di scegliere un outfit monocromatico, cioè di un unico colore. Indossare un solo colore infatti aiuta molto a snellire la figura. Uno dei colori più gettonati è sicuramente il nero, in grado di sfinare la silhouette, seguito a ruota da altri colori scuri come grigio e marrone. Tuttavia possiamo osare anche con colori chiari, come il bianco o il rosso. Sopra a un look di un solo colore possiamo indossare cappotti, giacche e cardigan di un colore a contrasto.

Quando compriamo dei vestiti facciamo estrema attenzione alle fantasie! Per quanto riguarda le righe sono bandite quelle orizzontali che allargano, ma sono perfette quelle verticali e diagonali perché allungano. Assolutamente benvenuti anche i vestiti color block, cioè quelli con forti e netti colori a contrasto. Scegliamo quelli che aiutano a dare una forma definita al nostro corpo e a snellirlo (per esempio quelli più scuri sui fianchi e chiari al centro).

Per quanto riguarda le altre fantasie possiamo usarle, ma facendo molta attenzione alle proporzioni. Infatti la dimensione della fantasia deve essere in equilibrio con il nostro fisico. Se per esempio abbiamo un corpo formoso evitiamo di scegliere fantasie molto piccole, perché la nostra figura sembrerà ancora più larga.

Ecco come snellire, alzare e rendere più magra la nostra figura con i giusti vestiti

Quando compriamo dei vestiti prediligiamo le maniche a ¾ e gli scolli a “V”. Queste due caratteristiche infatti aiutano ad allungare molto la nostra figura.

Ottimi anche i pantaloni a vita alta, che allungano le gambe e aiutano a nascondere le forme più morbide. Un effetto simile lo possiamo ottenere anche con le cinture messe sul punto vita: queste infatti lo assottigliano, aiutando quindi a far sembrare il corpo più snello.

Per quanto riguarda le scarpe ovviamente sono preferibile quelle con i tacchi piuttosto che quelle basse. I tacchi infatti slanciano moltissimo, a patto che anche questi siano proporzionati al nostro fisico. Inoltre preferiamo le scarpe nude. Queste ultime sono davvero perfette per allungare visivamente la figura.

Infine non disdegniamo mai l’intimo contenitivo, in grado di fare veri e propri miracoli. La nostra figura sembrerà più armoniosa e perfettamente modellata.

