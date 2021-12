Le prese elettriche sono elementi strettamente collegati alla sicurezza dell’abitazione e la loro sistemazione deve essere studiata con cura senza lasciare niente al caso.

È molto importante rispettare il collegamento di messa a terra regolato dalla legge tramite D.Lgs n.81/2008 e Decreto ministeriale n.37 del 2008 secondo la normativa Cei 64-8/4.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Altrettanto importante è evitare di collegare più apparecchi alla stessa presa per evitare sovraccarichi o pericoli di incendi.

La legge classifica gli impianti secondo tre livelli a cui corrispondono tre livelli di certificazione che sono quello base, quello standard e il domotico.

Ecco come sistemare le prese elettriche in camera da letto

Tramite la normativa vigente è possibile stabilire quante prese devono essere presenti all’interno delle camere da letto.

A differenza di quanto stabilito per alcuni spazi della casa, per quanto riguarda le camere da letto non viene data indicazione univoca. Il numero dipende dalla grandezza della camera e non è connesso a nessun altro fattore.

Le grandezze considerate sono: entro i 12 metri quadrati, oltre i 12 metri quadrati e oltre i 20 metri quadrati.

Nel primo caso si possono progettare 4 prese per una certificazione base, 5 prese per una certificazione standard, 5 prese per la domotica.

Nel caso in cui la camera sia più grande di 12 metri quadrati si possono avere 5 prese per una certificazione base, 7 prese per una certificazione standard, 8 prese per la domotica.

Invece nel caso di una grandezza superiore ai 20 metri quadrati, le prese saranno 6 per una certificazione base, 8 per una certificazione standard, 10 per la domotica.

Dove sistemarle

Le prese sistemate vicino alla porta d’ingresso devono essere massimo 2 e devono rispettare un’altezza minima di 17,5 cm dal battiscopa. Vicino al letto matrimoniale si possono prevedere 2 prese, una per lato, e devono essere sistemate a 20 cm dal letto. Se nella camera è presente una scrivania si può inserire una presa nei pressi, e un discorso identico deve essere fatto per la specchiera.

Tipologia delle prese elettriche

È possibile inserire più prese nella stessa placca perché queste hanno dimensioni standard e solitamente riescono a contenerne un massimo di 3. Tra le varie tipologie ci sono la presa elettrica da 10 Ampere per le spine piccole, presa da 16 Ampere per aspirapolveri ed elettrodomestici potenti. Ma anche presa bivalente o bipasso che può ospitare spine di due dimensioni, la piccola e la grande. Infine presa schuko o tedesca che ha il massimo grado di sicurezza, può ospitare le spine circolari come quelle degli asciugacapelli.

Dunque ecco come sistemare le prese elettriche in camera da letto in modo giusto, perchè la sicurezza nelle abitazioni viene al primo posto.