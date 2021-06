Nell’insieme delle opere di manutenzione che dobbiamo effettuare nei nostri spazi esterni, non può essere trascurata la recinzione di metallo del cortile o la ringhiera dei balconi. Se il rivestimento esterno si è scrostato ed è comparsa la ruggine vuol dire che è arrivato il momento in cui dobbiamo assolutamente prendercene cura. Avremo innanzitutto bisogno di due giornate di sole, ma le temperature non devono essere superiori ai 26° altrimenti la vernice non asciugherà. Perciò guardiamo il meteo e programmiamo il nostro lavoretto.

Occorrente:

nastro da imbianchino e telo protettivo per proteggere le superfici;

tuta, occhiali e mascherina per proteggere il corpo da possibili schegge di metallo o ruggine e non inalare la polvere;

un secchio con una soluzione 50% aceto bianco e 50% acqua;

stucco;

una spazzola metallica e una con setole più morbide;

carta vetrata a grana media (80-120) e grossa (40-60);

panno antistatico;

primer anticorrosivo o aggrappante antiruggine;

vernice del colore scelto con pennelli specifici oppure bombolette spray.

Ecco come sistemare la ringhiera arrugginita e farla tornare come nuova seguendo pochi economici e semplici passaggi alla portata di tutti

Dopo aver protetto le superfici circostanti con scotch e teli, indossare le necessarie protezioni per il corpo. Questa accortezza è assai importante, poiché andremo a lavorare con metalli e sostanze chimiche che non dobbiamo assolutamente inalare o con cui non ci dobbiamo ferire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Per prima cosa è necessario pulire accuratamente la ringhiera e per far questo useremo la soluzione di acqua e aceto preparata. Con la spazzola morbida strofiniamo energicamente la superficie. Sciacquiamo e lasciamo asciugare bene. Ora si userà la spazzola metallica che eliminerà i residui più grossolani di ruggine e rifiniremo il lavoro con la carta vetrata. Il panno antistatico servirà per eliminare tutta la polvere che si sarà formata sulla ringhiera. Con lo stucco, andremo a chiudere i buchi fra le giunture e sistemare le eventuali imperfezioni. Senza aspettare troppo per non accumulare ulteriore sporco, useremo il primer aggrappante. Rispettare i tempi di asciugatura del prodotto riportati sull’etichetta. È arrivato il momento di usare la vernice. In base a ciò che avremo scelto, useremo i pennelli appositi o il rullo. Una volta asciugata la prima mano, procedere con la seconda.

Per fare questo lavoro sono necessari due giorni poiché nel primo ci saremo occupati solo della pulizia e rimozione della ruggine. Se eseguito correttamente il procedimento garantisce risultati professionali.

Ecco come sistemare la ringhiera arrugginita e farla tornare come nuova seguendo pochi economici e semplici passaggi alla portata di tutti.