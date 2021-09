Tra le buone pratiche su come conservare gli alimenti in casa, molto spesso si fa poca attenzione su come riporli in frigorifero. Questo elettrodomestico non solo ha permesso una migliore conservazione dei cibi, ma è stato anche prezioso per ridurre patologie dovute alla contaminazione alimentare. La disposizione non è casuale, infatti ecco come sistemare gli alimenti in modo sano e ordinato all’interno del frigorifero.

Regole generali per evitare contaminazioni

Una delle cause di intossicazione alimentare è il passaggio diretto o indiretto di microbi da alimenti contaminati ad altri sani. Per evitare questo problema prima di riporre in frigo i cibi è necessario adottare degli accorgimenti:

sistemare gli avanzi entro 2 ore dalla cottura in recipienti ermetici e scaldarli una volta sola;

gli affettati aperti devono essere avvolti nella loro carta e poi riposti nel contenitore apposito;

per le uova di solito c’è un recipiente nello sportello del frigo, ma sarebbe meglio riporle a testa in giù in un involucro di plastica, più igienico di quello in cartone;

la carne di pollo è quella più esposta a contaminazioni, infatti bisognerebbe sempre toglierla dall’involucro originale e conservarla in un contenitore;

pulire la frutta e la verdura grossolanamente e avvolgerle in sacchetti di carta per evitare che si formi umidità che le farebbe marcire prima. Portarle a temperature troppo basse potrebbe danneggiare il loro aspetto, sapore e consistenza, infatti, per questo motivo, la frutta esotica, gli agrumi, i pomodori, i cetrioli, le zucchine e le patate non andrebbero riposti in frigo.

Ecco come sistemare gli alimenti in modo sano e ordinato all’interno del frigorifero

Il frigorifero deve avere una temperatura media di 4° centigradi. Nel suo interno si creano aree a temperature diverse, perché l’aria fredda tende a scendere e quella calda a salire. Per questo motivo i ripiani più freddi sono quelli più bassi e lo sportello è quello più caldo. Ogni cibo per essere conservato al meglio deve avere una precisa collocazione:

zona alta: uova, formaggi, yogurt, affettati sotto vuoto;

piano medio: salumi aperti, pasta, carne e verdure già cotti, sughi, salse;

zona bassa: carne e pesce crudi;

cassetti: verdura e frutta fresca;

sportello: burro, latte e bibite.

Consigli su come utilizzare al meglio il frigo

Per avere cura del frigo e degli alimenti è importante seguire delle semplici regole.

Non bisogna riempire troppo il frigorifero, altrimenti gli alimenti non si conserveranno alla giusta temperatura.

Mettere gli alimenti con la scadenza più vicina davanti, così da consumarli prima.

Non appoggiarli nella parete in fondo al frigorifero e non coprire le griglie, così da permettere una buona circolazione dell’aria.

È importante sbrinare il frigorifero di tanto in tanto.