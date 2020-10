Ecco come si sceglie il reggiseno ideale. Molte donne si sono rassegnate credendo che non esista la forma di reggiseno perfetta, adatta al loro corpo. Ma orientarsi tra modelli e prestazioni è possibile, basta seguire i consigli della redazione Moda di ProiezionidiBorsa.

Niente balconcini per le taglie medie e grandi

Lasciate stare le mille classificazioni dei brand di lingerie, e considerate sette tipologie principali nelle quali individuare la propria. Le taglie medie e grandi rientrano nella categoria del seno a campana, caratterizzato da una base più stretta e un allargamento nella parte bassa. Il reggiseno più adatto è quello a coppa grande che raccoglie tutto il seno. Niente balconcini e bretelle più larghe che corte, in modo da dare sostegno senza segnare le spalle.

A chi è adatto il modello a fascia alta

Ecco come si sceglie il reggiseno ideale. Il seno di alcune donne guarda in due direzioni opposte. Il reggiseno ideale è il push-up classico oppure quello con fascia alta e coppe non troppo scollate (t-shirt bra). Avvicina, infatti, leggermente le coppe, fascia ed evita il traboccamento di pelle in zona ascelle. Il seno distante, invece, si differenzia per la presenza di uno spazio al centro. In questo caso, sono da preferire i reggiseni a balconcino più strutturati sotto alle coppe (detti bralette) che offrono confort e naturalezza.

Ecco come si sceglie il reggiseno ideale

Le ragazze molto magre con seno piccolo, potrebbero ritrovarsi un seno un pò triangolare, che si restringe nella parte bassa. È differente dal seno piccolo, e anche dal seno atletico, sorretto da una dose di muscoli distribuiti sul petto, che tendono ad allargare il busto. È diverso anche dal seno rilassato, di chi ha superato i quarant’anni. In tutti questi casi il reggiseno sportivo è il migliore per garantirsi sostegno e confort. Ma, certo, non un assist alla sensualità che si richiede sotto un abito da sera. Per una serata importante, dunque, meno confort ma più glamour con un push-up a coppe proporzionate rispetto al busto.

Se volete approfondire questo punto, ecco quali sono i colori chiave da scegliere questa stagione per una serata speciale, abbinando abito da sera e lingerie.