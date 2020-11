La tecnologia ha fatto ormai passi da gigante. E si sa che c’è una soluzione per ogni problema in questo campo. Per esempio, molte persone si interrogano su come poter spiare altri cellulari, però a distanza. Dunque, senza farsi “beccare”. Noi di ProiezionidiBorsa ci teniamo a precisare che quest’azione, in alcuni casi, può anche non essere legale. E questo articolo è per spiegare più come proteggersi da questo tipo di cose. Anche perché molti malintenzionati usano le tecniche che esporremo proprio per leggere conversazioni e documenti altrui di nascosto. Dunque, ecco come si può spiare un cellulare a distanza senza scaricare alcun programma.

Chiedere il cellulare in prestito e scaricare delle app

Un esempio molto diffuso è chiede il cellulare della vittima in prestito, riuscendo a installare alcune applicazioni. Queste sono facilissime da nascondere sul cellulare, e riescono a registrare ogni movimento del telefono. In questi casi, non c’è modo di proteggersi. Dunque, l’unica cosa che si può fare è, quando si presta il proprio telefono, controllare ogni movimento che sta eseguendo la persona a cui si sta facendo il favore.

I link che in realtà sono una trappola

Altro modo molto diffuso per spiare i cellulari a distanza è il seguente. Inviando un link con SMS o tramite e-mail, si può facilmente far cadere nell’inganno chi lo riceve. E dunque, basta cliccare su quel sito che hanno inviato per dare libero accesso ai dati del proprio telefono. Dunque, bisogna stare attenti. Quando si ricevono messaggi o e-mail del genere bisogna sempre controllare il mittente. In questi casi, si possono anche installare applicazioni che proteggano il cellulare. Basterà infatti cercare alcuni programmi che blocchino in automatico questo tipo di link.

Dunque, ecco come si può spiare un cellulare a distanza senza scaricare alcun programma. Bisogna sempre tenere gli occhi aperti.

