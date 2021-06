Ci sono varie specialità in cucina. C’è chi preferisce il pesce, chi la carne. Chi, ancora, formaggi e salumi. Certo, sui gusti non si può opinare più di tanto. Sulla qualità dei prodotti sì. È indispensabile, infatti, che essi siano sempre freschi e genuini. Per preservare la nostra salute e per restare sempre in forma. Ciò vale in particolar modo per i funghi. Un alimento prelibato e tipico delle montagne. Nelle prossime righe si parlerà proprio di tale argomento.

Per non avere problemi di salute indesiderati e gravi ecco come si può capire se i funghi sono andati a male o sono ancora commestibili.

Bisogna prestare molta attenzione ai funghi

In un articolo precedente si è parlato dell’alimentazione. Per avere un fisico perfetto e tonico bisogna seguire alcune regole. I funghi champignon, ad esempio, hanno un contenuto calorico molto basso. Sono ottimi all’interno di una dieta.

È necessario, tuttavia, fare molta attenzione. Alcuni funghi possono essere velenosi e rappresentare un vero e proprio pericolo per la salute. In particolar modo quando vanno a male. È importante, di conseguenza, saper scegliere e individuare alcuni segnali.

Notare questi piccoli particolari

Innanzitutto è d’obbligo conservare i funghi nel modo migliore. Quelli “selvatici” vanno cotti subito. Quelli acquistati al supermercato vanno tenuti in frigo ad una temperatura superiore a 3 gradi. Si suggerisce di mantenerli nella confezione in cui sono stati venduti. È meglio tenerli lontano da altri prodotti.

Per capire se i nostri funghi sono ancora commestibili, però, bisogna fare attenzione a questi piccoli particolari.

Se sono viscidi al tatto ed emanano un cattivo odore, è meglio buttarli. È indispensabile controllare la data di scadenza e non correre rischi inutili.

La secchezza del gambo o le “rughe” intorno alla testa ci dicono che è meglio utilizzarli subito.

Le macchie nere o marroni, invece, sono segnali inequivocabili che i funghi sono andati a male. Meglio un eccesso di zelo che troppo lassismo.