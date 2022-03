Giornali e telegiornali ci raccontano ormai da settimane la situazione bellica in Ucraina. Non volendo entrare del dibattito sulla guerra, vorremmo parlare di cultura. Infatti, la cultura crea ponti e arricchisce tutti.

Sulla cultura ucraina ci sono interi libri disponibili nelle biblioteche e degli interessanti articoli in linea. Oggi cerchiamo di restringere il campo e parlare di una cosa specifica e di qualche curiosità. In particolare, ecco come si pronuncia correttamente Ucraina e perché la città di Kiev è così particolare.

La pronuncia

Sulla pronuncia della parola Ucraina esistono varie scuole di pensiero. In generale, però, le persone mettono l’accento o sulla prima a o sulla i. Svelando subito il mistero, l’enciclopedia Treccani accetta oggi tutte e due le varianti.

Lo stesso discorso vale anche per la pronuncia dell’aggettivo ucraino che viene accettata sempre.

Tuttavia, secondo l’Accademia della Crusca, ci sarebbe solo una versione corretta. Infatti, secondo quest’antica istituzione la pronuncia corretta è quella che fa cadere l’accento sulla i. L’accento sulla lettera a sarebbe di derivazione russa e quindi estranea alla storia della lingua ucraina.

Ecco come si pronuncia correttamente Ucraina e altre curiosità che pochi sanno su Kiev

Avendo risolto questa diatriba passiamo a capire perché Kiev è così particolare. Infatti, in primo luogo si tratta della capitale del grano a livello mondiale.

Attorno alla capitale e nelle pianure a Sud si produce tantissimo grano che si esporta in tutto il Mondo. Si stima che annualmente l’Ucraina esporti ben 40 milioni di tonnellate di grano in tutto il Mondo.

Parlando di modernità, invece, Kiev detiene un primato mondiale: la stazione metro più profonda del Mondo. Molti pensavano che questo primato andasse alla stazione Abbesses di Parigi ma in realtà è Arsenalna, stazione metro di Kiev, a vincere. Parliamo di una stazione posta a 105 metri di profondità.

Kiev, inoltre, è mondialmente riconosciuta per le sue cattedrali gotiche con cupole acute e rivestite d’oro. La sua unicità sta proprio nell’essere una città che unisce culture molto diverse. Da una parte troviamo tutte le influenze della storia e della cultura russa e dall’altra troviamo l’Europa centrale con i resti dell’Impero Asburgico e della grande Polonia.

Approfondimento

Risparmiare tanto anche in vacanza si può fare, basta usare il cervello