Il sugo di cui scriviamo è facile da preparare, adatto per l’autunno ormai alle porte e perfetto per i freddi giorni invernali.

L’ingrediente principale sono le lenticchie, legumi dall’alto contenuto di ferro e proteine.

Ecco come si prepara il delizioso e profumatissimo ragù usando un alimento che favorisce il transito intestinale ed ideale per affaticamento, denutrizione e anemia.

Le lenticchie aiutano ad aumentare il senso di sazietà e a facilitare il transito intestinale.

Il loro alto contenuto di minerali ne fanno un alimento utile, in caso di affaticamento anemia e denutrizione.

Il contenuto di tiamina aiuta la memoria e la concentrazione, la presenza della vitamina B3 permette all’organismo di gestire nel modo migliore l’energia e a diminuire i trigliceridi.

Per questi motivi le lenticchie possono essere considerate un vero e proprio super food.

Per la preparazione di questo piatto possono essere usate delle lenticchie di qualsiasi colore. Utilizzando quelle rosse, abbiamo l’opportunità di dare vita ad un bel sugo rosso e di velocizzare la preparazione del piatto perché cuociono subito.

Ingredienti per sei porzioni

a) 1 tazza di lenticchie rosse crude;

b) 6 pomodori di media grandezza tritati;

c) 1 cucchiaio da tè di olio d’oliva;

d) 1 tazza di cipolle tritate;

e) 5 tazze d’acqua;

f) 1 cucchiaio di timo fresco tritato;

g) 4 spicchi d’aglio;

h) 1 cucchiaio da tè di sale;

i) 1/4 di cucchiaio da tè di pepe nero macinato.

Procedimento

Dopo aver scaldato sul fuoco una pentola di media grandezza, aggiungere le cipolle facendole soffriggere per un paio di minuti.

Aggiungere i pomodori e continuare a far rosolare per altri due minuti girando di tanto in tanto.

Versare l’acqua e le lenticchie e far cuocere per altri venti minuti, fino a quando la maggior parte dell’acqua si è consumata.

Aggiungere il timo, il sale, il pepe e l’aglio.

Il ragù dovrà essere denso, ma non asciutto.