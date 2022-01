In questi giorni di feste abbiamo assunto talmente tante calorie, che se dovessimo fare il conto i sensi di colpa sarebbero infiniti. Anche se siamo consapevoli di avere esagerato con tutti i grassi e gli zuccheri, dovremmo prestare più attenzione nei giorni successivi. Perché oltre a mettere su chili, la nostra salute potrebbe risentirne. Per questo motivo dovremmo evitare di mangiare ogni giorno come se fosse un pranzo di Natale, alternando ricette più salutari, ricche di frutta e verdura di stagione. Per disintossicare il nostro povero fegato sarebbe indicato bere molta acqua e bilanciare bene i cibi, cercando di scartare cotture elaborate e a base di grassi. Con l’aiuto di uno specialista potremmo pianificare una sana alimentazione, per non ritrovarci con troppi chili in eccesso. Anche l’esercizio fisico non può mancare per aiutare a bruciare i piatti di pasta super conditi e i pandori farciti con crema al mascarpone.

Ecco come si potrebbero smaltire le calorie accumulate con le scorpacciate delle feste con queste attività semplici

Se fare esercizi a corpo libero è a volte noioso e non ci sentiamo stimolati a farli, potremmo sostituirli con delle attività diverse e alternative. Non è possibile fare miracoli e non esiste una bacchetta magica che cancelli gli eccessi a tavola, serve costanza per arrivare a dei buoni risultati.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma come sia necessaria l’attività fisica, che non è strettamente legata allo sport. Infatti esistono attività quotidiane che potrebbero rientrare nella categoria, perché presuppongono un certo movimento, anche intenso. Tra questi sicuramente la camminata rappresenta una valida alternativa per tenersi allenati. Potremmo cominciare a praticarla per almeno ½ ora al giorno a passo mediamente sostenuto, per 4 volte a settimana. Appena avremo preso il ritmo aumentiamo i tempi fino anche ad un’ora. Possiamo considerare attività fisica anche le pulizie di casa e il giardinaggio, se svolte per almeno 2 ore di seguito, potrebbero contribuire a consumare le calorie accumulate.

Hula hoop e bicicletta

Sembra incredibile ma l’’hula hoop potrebbe essere efficace, se fatto con impegno e perseveranza. È divertente, potremo farlo insieme ai nostri figli o con gli amici e potrebbe farci bruciare anche 200 calorie per 30 minuti di allenamenti intenso. Se abbiamo una bicicletta, usiamola per svolgere le faccende fuori casa, per fare la spesa o per raggiungere i diversi punti della città. Infatti questo mezzo metterebbe in movimento diversi muscoli del nostro corpo, sollecitandoli. Mettiamo la nostra musica preferita e gli auricolari e usiamola più possibile.

