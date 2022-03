Passata una certa età, è bene rivolgersi più spesso ai medici. In tal modo si riescono a fare check up regolari. Potremo essere sicuri di non soffrire di alcuna patologia o per curare l’insorgenza di alcuni problemi.

Parlando di medici, oggi vorremmo soffermarci sulla prevenzione delle cardiopatie, citando uno studio recente che dà indicazioni interessanti e dà conferme sui migliori metodi per ridurre i rischi di contrarre malattie.

L’attività fisica resta fondamentale

Una ricerca condotta in Corea del Sud ha analizzato i dati di più di un milione di persone, per valutare la relazione tra esercizio fisico e insorgenza di malattie cardiache. I partecipanti avevano 60 anni o più e la loro salute è stata controllata per tre volte lungo un arco di 7 anni. L’obiettivo era cercare di capire se anche in età avanzata l’esercizio fisico potesse ridurre i rischi di ictus e cardiopatie.

I risultati hanno dato delle interessanti indicazioni: hanno innanzitutto confermato che l’attività fisica potrebbe abbassare i rischi di malattie cardiache. Più precisamente, è stato osservato che coloro che hanno iniziato a fare esercizio tre o quattro volte a settimana hanno ridotto dell’11% il rischio di cardiopatie. Questo gruppo di persone inizialmente era inattivo, ovvero non faceva attività fisica.

Coloro che invece facevano già esercizio una o due volte a settimana, e hanno aumentato la loro attività fisica ad almeno cinque volte a settimana, hanno visto una riduzione del rischio del 10%.

Ecco come si potrebbero ridurre i rischi di ictus e malattie cardiache dopo i 60 anni anche se si soffre di ipertensione o diabete

Infine, coloro che all’inizio facevano attività fisica e poi hanno smesso hanno visto un rischio maggiore del 27% di contrarre cardiopatie.

Un’altro risultato interessante riguarda i partecipanti che soffrivano di diabete, ipertensione o che erano in condizione di disabilità.

I diabetici e gli ipertesi hanno visto una riduzione del rischio di cardiopatie tra il 4% ed il 7%, passando da inattivi a 3 o 4 esercizi fisici a settimana. Coloro che soffrono di disabilità hanno invece visto ridurre il rischio del 16%.

Insomma, i risultati sembrano confermare che l’attività fisica faccia bene, anche dopo i 60 anni e anche in condizioni croniche come il diabete. Questo potrebbe quindi aiutare a effettuare una migliore prevenzione contro le cardiopatie, che con l’aumentare dell’età media nel Mondo potrebbero essere sempre più comuni.

Ecco, dunque, come si potrebbero ridurre i rischi di ictus e di molte altre patologie.

