Ecco come si fa un infuso alla salvia per un ventre piatto in soli 20 minuti

L’infuso di salvia possiede numerose proprietà per la salute, tra cui la capacità di sgonfiare l’addome. È quindi una bevanda ideale nelle diete dimagranti. È una pianta di origine mediterranea, appartiene alla stessa famiglia della menta e cresce sotto forma di arbusto. Le foglie sono di colore verde e di forma ovale. Ha diversi usi, dalla gastronomia ai trattamenti di bellezza.

Ma perché fa bene bene allo stomaco?

Una delle numerose proprietà della salvia è quella di favorire la digestione. Il tè o l’infuso di salvia aiuta a prevenire o calmare l’infiammazione allo stomaco, soprattutto dopo un pasto pesante o quando abbiamo esagerato con i fritti o il cioccolato. Può essere consumato anche per depurare l’organismo, visto che elimina le tossine.

Infuso alla salvia per un ventre piatto in soli 20 minuti. Come si prepara l’infuso alla salvia?

Portate quasi a ebollizione l’acqua in un pentolino. Versate le foglie di salvia e lasciate in infusione per 5-10 minuti coperto. Più tenete le foglie in infusione più il sapore sarà intenso. Filtrate e addolcite a piacere con un cucchiaino di miele, meglio senza zuccheri però per rimanere in linea con la dieta.

Un altro ottimo rimedio per sgonfiare il ventre è l’utilizzo del bicarbonato. Elimina i liquidi accumulati nella zona addominale. Svolge un’azione detox, aiutando il corpo ad espellere le tossine in eccesso nell’organismo, depurando gli organi e favorendo così il metabolismo. Per scoprire tutti gli effetti clicca qui.