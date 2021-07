Che sia un evento organizzato da tempo o un aperitivo improvvisato, quando arrivano ospiti a casa è importante fare bella figura. Sicuramente la pulizia e l’ordine contano tanto, ma a volte lo sforzo per avere tutto perfetto rischia di passare in sordina. È in questi casi che bisogna conoscere i giusti trucchetti per servire l’aperitivo nella maniera più originale e creativa possibile. Ecco dunque come servire un calice di prosecco per lasciare tutti a bocca aperta: con questi semplici trucchetti (che tutti vorranno copiare) non ci sarà più da temere la banalità.

Ecco come servire un calice di prosecco per lasciare tutti a bocca aperta

Come prima cosa, conta il bicchiere. Deve chiaramente essere un calice, e deve essere lavato in modo che non si vedano segni o ditate. Prima di versare il prosecco, c’è una cosa che non bisogna mai dimenticarsi di fare, soprattutto d’estate. Il trucco sta nel mettere un cubetto di ghiaccio nel bicchiere e farlo girare per poi buttarlo. Oltre ad aiutare a tenere il vino al fresco più a lungo una volta versato, questo trucco darà anche un effetto scenico al bicchiere che si sta servendo.

Il tocco di classe

Con il prosecco, ovviamente, bisogna servire qualcosa da mangiare, come stuzzichini, bruschette e patatine. Ma c’è un ultimo trucco che nessuno conosce ma che rende l’aperitivo fatto in casa un aperitivo chic come pochi. Bisogna prendere dei frutti di bosco, di solito un lampone o una mora, e metterli in fondo al bicchiere prima di versare il vino. Essendo una quantità minima, non modificheranno il gusto del vino, ma renderanno alla vista un semplice calice di prosecco un drink degno dei migliori bar della città.

Quando non è possibile avere i frutti di bosco freschi, si possono tranquillamente usare quelli surgelati, che si trovano al supermercato e in freezer durano tantissimo.