Ecco come servire il panettone in questo modo geniale e che stupirà tutti. Ci avviciniamo al periodo più atteso dell’anno. Sia grandi che piccoli, tutti sono in attesa della settimana che più di tutte riesce a regalarci una magia, ogni volta diversa. Sono molti i fattori che rendono il Natale una festa così speciale. Ovviamente in primis il significato religioso, ma anche le tradizioni che negli anni hanno reso questi giorni i più magici dell’anno. Questo Natale sicuramente non sarà come gli altri, ma tutti sicuramente ci impegneremo per renderlo ugualmente speciale. La tradizione di questa festa vanta moltissime attività e ricette gustose. Dato che i giochi da tavola tutti insieme dovremo rimandarli, quest’anno potremo concentrarci sul cucinare ottimi piatti.

Il dolce della tradizione

Proprio in questi giorni moltissime persone sono alla ricerca di ottime ricette per completare la loro idea riguardo al menù della cena della vigilia, e del pranzo di Natale. Dai primi piatti ai dessert, le ricette che si possono consultare sono veramente tante. Però in tanti sono alla ricerca di piatti che, sebbene ricordino e rispettino la tradizione di questa festa, risultino anche innovativi. A tal proposito, tra poco in questo articolo sveleremo una ricetta che ha proprio questa caratteristica.

I dolci più acquistati, e ovviamente mangiati, durante il Natale sono senza dubbio il pandoro e il panettone. La disputa tra i due dolci dura ormai da decenni, e ancora oggi non ci riusciamo a mettere del tutto d’accordo. In ogni caso, entrambi riescono tramite il loro profumo a trasmettere la magia natalizia. In questo articolo vogliamo svelare una ricetta innovativa che donerà alla tradizione quel tocco di novità che non fa mai male. Dunque ecco come servire il panettone in questo modo geniale e che stupirà tutti.

I french toast di panettone

Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono il panettone ovviamente, poi uovo, burro, latte, cannella, fonduta di cioccolato fondente e sciroppo d’acero. Come primo passaggio dobbiamo cuocere in una padella le uova. Aggiungiamo poi il latte, la cannella e il burro. Tagliamo il panettone a fette e mettiamo a cuocere ogni fetta nella padella dove stiamo preparando il composto.

Lasciamole rosolare fino a che non diventeranno dorate. Una volta pronte, mettiamo le fette di panettone in un piatto, una sopra l’altra. Ed ora la parte divertente. Facciamo colare sulle fette la fonduta di cioccolato fondente e lo sciroppo d’acero. In pochi minuti e seguendo semplici passaggi, regaleremo alla nostra famiglia un dessert indimenticabile. I palati di tutti resteranno stupiti da uno straordinario incontro tra tradizione e creatività. Dunque ecco come servire il panettone in questo modo geniale e che stupirà tutti.