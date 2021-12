Scegliere un buon vino non è mai un’impresa semplice soprattutto se non siamo intenditori e non abbiamo un budget molto elevato.

Una bottiglia di vino si rivela sempre un ottimo regalo quando si è invitati ad una cena confidenziale tra amici, con il partner o in famiglia.

Infatti, è il giusto compromesso per evitare di presentarsi a mani vuote ed accontentare più o meno tutti. Senza impelagarsi in regali troppo personali e difficili da gestire. Presentarsi con una bottiglia di buon rosso o di un delicato bianco, ci toglie dagli impicci e ci fa fare un figurone. Soprattutto se il vino scelto è buono di qualità.

Anche se le bottiglie si sa, solitamente rispecchiano la regola che più il prezzo è alto e migliore è la qualità. Non c’è da preoccuparsi, perché con qualche piccolo trucchetto possiamo regalare vini buoni.

Ecco come scegliere un buon vino economico senza spendere troppi soldi e fare un figurone

Ma se il nostro budget è limitato che bottiglia scegliere? E dove acquistarla?

La prima cosa da fare se proprio vogliamo spendere una cifra ridottissima, al di sotto dei 3/4 euro, è quella di fiondarsi su vini rossi di alta gradazione. Questo perché questi vini avranno sicuramente protocolli meno invasivi.

Invece la prima cosa da non fare è scegliere le bottiglie di vino negli scaffali più bassi del supermercato. Solitamente in quelle zone potrebbero essere posizionati i vini di qualità inferiore ma che hanno una forte vendibilità.

Un altro errore da non commettere è scegliere vini con un prezzo inferiore a 5 euro. È estremamente difficile, infatti, che un buon vino possa rientrare in questo budget per una questione di costi. Infatti, considerando l’imbottigliamento, l’etichettatura e la rivendita potrebbe diventare complicato.

Un altro aspetto importantissimo è la presenza in etichetta della dicitura “imbottigliato da”, seguito dal nome dell’azienda. Questo indica che il vino è stato imbottigliato dall’azienda stessa.

Ancora, un altro aspetto importante quando vaghiamo tra gli scaffali del supermercato alla ricerca di una buona bottiglia di vino economica, è quello di evitare di scegliere marchi molto conosciuti ma in offerta a basso costo. Meglio preferire etichette più giovani e fresche oppure spendere la cifra necessaria per acquistare un grande classico senza aspettarsi sconti.

Sì alla scelta di etichette provenienti da cantine sociali, infatti, avendo queste una vasta produzione prestano attenzione alla qualità e alla scelta delle materie prime. Ecco come scegliere un buon vino economico senza spendere troppi soldi e fare un figurone. Infatti optare per bottiglie dai 6 agli 8 euro ci salverà da ogni intoppo.

Dunque scegliere un buon vino a prezzi economici si può, basterà tenere a mente queste piccole dritte e la bottiglia giusta sarà proprio nelle nostre mani a farci fare un figurone.

